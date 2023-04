CGTN : La Chine déclare qu'elle se tient toujours du côté de la paix dans la crise ukrainienne





PÉKIN, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'engagement de la Chine à défendre la paix face à la crise ukrainienne a été prouvé, une fois de plus.

Lors d'un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi que le dialogue et les négociations sont « la seule issue viable » pour la crise ukrainienne, et que personne ne gagne une guerre nucléaire.

La Chine enverra un représentant spécial du gouvernement chinois sur les affaires eurasiennes en Ukraine et dans d'autres pays afin de mener une communication approfondie avec toutes les parties sur le règlement politique de la crise, a déclaré M. Xi.

La position centrale de la Chine : la paix

Au cours de l'appel, le président chinois a souligné qu'en ce qui concerne la crise en Ukraine, la position centrale de la Chine était de faciliter les pourparlers de paix.

La Chine n'a pas créé la crise et n'y est pas partie prenante.

« En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et en tant que grand pays responsable, la Chine ne restera pas les bras croisés, n'ajoutera pas de l'huile sur le feu et tirera encore moins profit de la situation à des fins personnelles », a-t-il promis.

La Chine a publié un document en 12 points exposant sa position sur le règlement politique de la crise ukrainienne le 24 février 2023, jour anniversaire du début du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Mercredi, M. Xi a également déclaré, au sujet de la question nucléaire, que toutes les parties concernées devaient rester calmes, faire preuve de retenue, agir véritablement dans l'intérêt de leur propre avenir et de celui de l'humanité, et gérer conjointement la crise.

Avec la pensée rationnelle et les voix qui s'élèvent, il est important de saisir l'occasion et de construire des conditions favorables pour le règlement politique de la crise ukrainienne, a-t-il insisté.

Nous espérons que toutes les parties réfléchiront sérieusement à la crise ukrainienne et exploreront ensemble les moyens d'apporter une paix et une sécurité durables en Europe par le dialogue, a déclaré M. Xi.

La Chine continuera de faciliter les pourparlers pour la paix et de mettre en place un cessez-le-feu rapide et le rétablissement de la paix, a-t-il promis.

Pour sa part, M. Zelenskyy a remercié la Chine d'avoir apporté une aide humanitaire à l'Ukraine et a salué le rôle important de la Chine dans le rétablissement de la paix et la recherche d'une solution diplomatique à la crise.

Il a également déclaré que la Chine défendait les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies dans les affaires internationales et a joué un rôle important sur la scène internationale.

Wang Yiwei, directeur de l'Institut des affaires internationales à l'Université Renmin de Chine, a qualifié l'appel téléphonique entre les deux dirigeants comme « longuement et très attendu ».

« Toutes les parties attendaient cet entretien avec impatience, a déclaré M. Wang à CGTN. Cela montre la responsabilité de la Chine en tant que grand pays. »

Lors de la conférence de presse à ce sujet, le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que Li Hui serait l'envoyé spécial. M. Li a été ambassadeur de Chine en Russie de 2009 à 2019. Dans une déclaration, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué qu'il avait pris note de la volonté de la Chine de s'occuper d'établir le processus de négociation.

« En envoyant l'envoyé spécial, la Chine poursuit la mise en oeuvre de son document de position par des actions, a déclaré M. Wang. La communauté internationale s'attend ainsi à ce que la Chine joue un rôle plus important », a-t-il ajouté.

Chine et Ukraine : des partenaires stratégiques

Au cours de la conversation de mercredi avec son homologue ukrainien, M. Xi a également souligné que les relations entre la Chine et l'Ukraine, après 31 ans de développement, ont atteint un niveau de partenariat stratégique, stimulant le développement et la revitalisation des deux pays.

Le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale est le fondement politique des relations sino-ukrainiennes, a déclaré le président chinois.

« Les deux parties doivent se tourner vers l'avenir, envisager et gérer les relations bilatérales dans une perspective à long terme, poursuivre la tradition de respect mutuel et de sincérité, et faire progresser le partenariat stratégique entre la Chine et l'Ukraine », a affirmé M. Xi.

Il a ajouté que, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine travaillera avec l'Ukraine pour promouvoir une coopération mutuellement bénéfique.

M. Zelenskyy a déclaré que la partie ukrainienne était attachée à la politique d'une seule Chine et qu'elle espérait faire progresser la coopération bilatérale dans tous les domaines avec la Chine.

Il a également exprimé l'espoir d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre l'Ukraine et la Chine et de sauvegarder conjointement la paix et la stabilité mondiales.

Après l'entretien téléphonique avec M. Xi, M. Zelenskyy a annoncé la nomination de Pavlo Ryabikin, ancien ministre des Industries stratégiques, comme nouvel ambassadeur d'Ukraine en Chine.

27 avril 2023 à 22:41

