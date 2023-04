La société Ohmium, spécialisée dans l'hydrogène vert, conclut une levée de fonds en série C de 250 millions de dollars menée par TPG Rise Climate





Ohmium International (« Ohmium »), une entreprise de premier plan dans le domaine de l'hydrogène vert qui conçoit, fabrique et déploie des systèmes avancés d'électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), a annoncé aujourd'hui la clôture d'une levée de fonds en série C de 250 millions de dollars américains. En fait, cette levée de fonds a été dirigée par TPG Rise Climate, la stratégie d'investissement dédiée au climat de TPG Rise, la plateforme mondiale d'investissement d'impact de TPG, avec la participation de Hanover Technology Investment Management et des investisseurs existants Energy Transition Ventures et Fenice Investment Group.

En effet, le financement sera utilisé pour soutenir l'expansion d'Ohmium pour atteindre une capacité de production annuelle de 2 GW et le déploiement de projets pour la clientèle mondiale croissante de l'entreprise dans des régions clés telles que les États-Unis, l'Europe, l'Inde et le Moyen-Orient. L'investissement fournira également des capitaux importants pour développer les activités d'Ohmium, notamment en accélérant ses programmes de recherche et de développement novateurs visant à réduire le coût de la production d'hydrogène vert.

« L'hydrogène vert est essentiel à la décarbonisation rapide des secteurs difficiles à décarboniser », a déclaré Ahmad Chatila, président et investisseur fondateur d'Ohmium et associé directeur du Fenice Investment Group. « Ohmium est idéalement positionné pour être un fournisseur de premier plan de la technologie d'hydrogène sans émissions, grâce à sa solution modulaire axée sur le client qui permet aux entreprises d'atteindre un coût de production d'hydrogène extrêmement compétitif (LCOH). Nous sommes ravis de nous associer à des investisseurs expérimentés dans les technologies propres comme TPG Rise Climate pour rendre la production à grande échelle d'hydrogène vert une réalité dès aujourd'hui, » a-t-il ajouté.

De sa part, a déclaré Ed Beckley, associé chez TPG et membre senior de l'équipe d'investissement de TPG Rise Climate : « Les systèmes d'électrolyse PEM de pointe d'Ohmium sont essentiels au développement de l'industrie de l'hydrogène vert, répondant à un large éventail d'applications commerciales et offrant une valeur supérieure en termes de densité de courant, d'évolutivité, de vitesse d'augmentation et de sécurité. En outre, nous sommes ravis de diriger la dernière levée de financement de l'entreprise et de nous associer à l'équipe pour développer sa capacité de livraison, à une époque où le marché manque d'approvisionnement fiable suffisant en électrolyseurs. »

De plus, dans le cadre de la transaction, Beckley et Mariana Popa, directrice de TPG Rise Climate, rejoindront le conseil d'administration d'Ohmium.

« Ohmium connaît un succès phénoménal en 2023. Nous sommes en bonne voie pour fournir nos systèmes d'électrolyseurs PEM aux clients du monde entier opérant dans plusieurs secteurs, » a déclaré Arne Ballantine, PDG d'Ohmium. « Cette levée de fonds constitue une validation de la stratégie et du leadership technologique d'Ohmium et fournit à notre organisation le type d'investissement pour concrétiser nos ambitions de croissance internationale, » a-t-elle ajouté.

Il faudra noter que Barclays et BofA Securities ont agi en tant qu'agents de placement, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Spice Route Legal ont agi en tant que conseillers juridiques d'Ohmium dans le cadre de la transaction. Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique de TPG.

A propos d'Ohmium International

Ohmium International permet aux industries de déployer de l'hydrogène vert pour un avenir durable. La gamme de produits électrochimiques de l'entreprise aide les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie durable dans les projets industriels, de transport et d'énergie. Le siège d'Ohmium est situé aux États-Unis, la fabrication se fait en Inde et l'entreprise est présente dans le monde entier.

Électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) d'Ohmium

Ohmium fabrique des électrolyseurs PEM modulaires à emboîtement qui produisent de l'hydrogène pressurisé de grande pureté, ce qui en fait une source d'énergie idéale pour les industries légères et lourdes aux émissions difficiles à réduire. Les électrolyseurs individuels et compacts peuvent être facilement empilés pour réduire de manière significative les coûts d'installation et de maintenance. La conception standardisée permet une mise à l'échelle rapide des mégawatts aux gigawatts. La technologie PEM brevetée d'Ohmium se caractérise par des capacités de rampe dynamique, ce qui la rend apte à être associée à de l'électricité renouvelable. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.ohmium.com

A propos de TPG Rise Climate

TPG Rise Climate est la stratégie d'investissement climatique de TPG Rise, la plateforme mondiale d'investissement à impact de TPG. TPG Rise Climate poursuit des investissements liés au climat qui bénéficient des diverses compétences des professionnels de l'investissement de TPG, des relations stratégiques développées à travers le portefeuille existant de TPG d'entreprises axées sur le climat, et d'un réseau mondial de cadres et de conseillers. En fait, le fonds adopte une approche sectorielle large des types d'investissement, des actions de croissance aux infrastructures à valeur ajoutée, et se concentre sur les solutions climatiques dans les domaines thématiques suivants : électrons propres, molécules et matériaux propres, et émissions négatives. Jim Coulter, associé fondateur et président exécutif de TPG, est associé directeur de TPG Rise Climate. En plus, l'ancien secrétaire au Trésor américain Hank Paulson est le président exécutif de TPG Rise Climate. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.therisefund.com/tpgriseclimate.

27 avril 2023

