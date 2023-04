Rapport annuel de Suzano 2022 sur le formulaire 20-F





Suzano S.A. (B3 : SUZB3 | NYSE : SUZ) informe que son rapport annuel 2022 sur le formulaire 20-F a été déposé aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les porteurs de titres de la Société peuvent recevoir gratuitement des copies papier du rapport annuel, y compris ses états financiers vérifiés, sur demande adressée à : [email protected]. Ce document est également disponible sur le site web de Suzano (http://ir.suzano.com.br/).

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service des relations avec les investisseurs :

Tél : (+55 11) 3503-9330

Email : [email protected]

À propos de Suzano

Suzano est le plus grand producteur mondial de pulpe sur le marché. Une référence dans l'innovation et la production de matériaux renouvelables et biosourcés à partir d'eucalyptus à usage particulier et industriel. Nos matériaux cultivés de manière responsable couvrent plus de deux milliards de personnes dans plus de 100 pays, y compris pâtes commerciales, papier d'impression et d'écriture, tissus, gobelets et pailles en papier, emballages en carton, papier toilette et textiles, tandis que notre pâte en flocons pour les produits absorbants se trouvent dans les couches et les articles d'hygiène féminine. Suzano est guidé par le but de renouveler la vie en s'inspirant des arbres. L'innovabilité, ou la recherche de solutions durables par l'innovation, est au coeur de tous ses efforts pour relever les défis de la société. Fort d'une histoire de 99 ans, Suzano est coté à la bourse B3 au Brésil (SUZB3) et au NYSE (SUZ) aux États-Unis. Plus d'infos sur : www.suzano.com.br/en

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 avril 2023 à 21:50

