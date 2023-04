Lafarge Canada annonce l'acquisition de Westridge Quarries et l'expansion de ses activités de granulats dans l'Ouest canadien





Lafarge Canada a annoncé aujourd'hui son acquisition des opérations de Westridge Quarries. Westridge est un fournisseur établi de granulats de construction et de services de concassage sous contrat pour la vallée de l'Okanagan. L'acquisition s'inscrit dans le cadre de la Stratégie 2025 de Lafarge visant à étendre ses activités de Granulats par le biais d'acquisitions clés de mines, carrières, quais et dépôts au sein de marchés stratégiques à forte croissance.

«Il s'agit d'un grand pas en avant pour notre stratégie de croissance 2025», a déclaré Brad Kohl, Président Directeur général de Lafarge, Ouest du Canada. «Cette acquisition nous permettra de renforcer notre présence opérationnelle et nos offres de produits pour nos clients de la vallée de l'Okanagan. Nous tirerons parti d'importantes synergies avec notre présence existante, qui renforceront les activités combinées.»

L'accord comprend l'ajout de deux carrières et d'une réserve de sable et de gravier dans la vallée de l'Okanagan, qui fourniront des réserves à long terme au sein d'un marché établi ainsi qu'au sein d'autres marchés. «Nous sommes ravis de réaliser des acquisitions qui anticipent les besoins de nos clients, et nous sommes impatients d'accueillir nos 70 nouveaux collègues au sein de la famille Lafarge», a ajouté Lincoln Kyne, Vice-président principal, Colombie-Britannique et Nord-Ouest Pacifique des États-Unis, Lafarge.

Trevor Isaac, Directeur général et copropriétaire de Westridge : «Nous sommes ravis de voir notre organisation unir ses forces à la famille Lafarge, une compagnie aux valeurs fortes et ayant une vision claire pour l'avenir. Cette acquisition représente une formidable opportunité pour notre personnel et nos partenaires et permettra à Westridge Quarries de demeurer un leader de l'industrie en termes de service, de qualité et de développement durable. Nous sommes impatients de les voir continuer à construire à partir des fondations bien établies.»

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada, incluant des granulats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et préfabriqué, de l'asphalte, du pavage, ainsi que pour la construction routière et civile. Avec plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays, nous fournissons des produits verts pour la construction d'infrastructures et communautés où les Canadiens vivent et travaillent.

À titre de membre du groupe mondial Holcim, notre raison d'être est de construire le progrès pour l'humanité et la planète.

À propos d'Holcim

Holcim est un leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. Poussés par l'objectif de faire avancer le secteur de la construction pour l'humanité et la planète, ses 60 000 employés ont pour mission de décarboner la constructiont, tout en améliorant le niveau de vie de tous. La société permet à ses clients dans toutes les régions de mieux construire avec moins, avec sa vaste gamme de solutions à faibles émissions de carbone et circulaires, comme ECOPact et ECOPlanet. Grâce à ses systèmes innovants, de la toiture Elevate à l'isolation PRB, Holcim rend les bâtiments plus durables, favorisant l'écoefficience et la rénovation écologique. Avec la durabilité au coeur de sa stratégie, Holcim devient une entreprise zéro émission nette avec un objectif de 1,5 °C validé par l'initiative SBTi.

À propos de Westridge Quarries

Westridge fournit les produits de granulats de qualité qui sont utilisés pour construire nos collectivités. Depuis sa création en 2005, Westridge est devenu l'un des noms les plus réputés et les plus fiables de l'industrie des granulats d'Okanagan. Depuis ses débuts en tant qu'entreprise de concassage de cinq personnes à Armstrong, en Colombie-Britannique, Westridge a bâti sa réputation sur le travail, l'équité et la qualité de ses produits et services.

