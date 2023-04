Jack et Laura Dangermond récompensés du prix Visionnaire de la préservation des terres





En décembre 2022, les États-Unis ont rejoint une coalition internationale qui s'est engagée à préserver 30 pour cent des terres et des océans de la planète d'ici 2030, une initiative connue sous le nom de « 30 d'ici 30 ». Comme cette problématique est fondamentalement géographique, l'un des outils majeurs déjà utilisés pour atteindre cet objectif est la technologie de cartographie. Esri, le leader mondial de la veille géographique, est, depuis sa création, à l'avant-plan de l'utilisation des cartes et de l'analyse à des fins de préservation des terres. L'une des principales missions de ses fondateurs, Jack et Laura Dangermond, est de comprendre la connexion entre les êtres humains et la planète pour contribuer à l'avènement d'un monde plus durable. En reconnaissance de leur travail, l'International Land Conservation Network (ILCN) leur a attribué le prix du Visionnaire en matière de préservation des terres.

« Nous avons toujours pris la protection de la nature très à coeur, et recevoir ce prix est un immense honneur pour nous », a déclaré Jack Dangermond, fondateur et président d'Esri. « Nous espérons que notre travail encouragera et incitera d'autres personnes et organisations à agir pour des causes similaires, afin de préserver les zones naturelles restantes primordiales pour la santé de notre planète, surtout au moment où nous nous sommes fixé l'objectif ambitieux de protéger un tiers des terres et des océans de la planète. »

C'est en 1969, à Redlands, en Californie, que Jack et Laura Dangermond ont fondé Esri, qui est désormais la principale entreprise logicielle de système d'information géographique (SIG) au monde. Esri soutient diverses initiatives en faveur de l'environnement en offrant un accès à bas coûts à des logiciels, à des contenus et à des ressources par le biais de son programme d'organisme sans but lucratif. L'entreprise s'est également engagée à fournir et a fait don de logiciels Esri gratuits à hauteur de plus d'un milliard USD à des écoles et des organisations de défense de l'environnement.

En plus du soutien apporté par leur entreprise, les Dangermond ont aussi créé, de leur initiative personnelle, la Réserve Jack et Laura Dangermond de Point Conception en Californie en 2017. Leur don de 165 millions USD à l'ONG Nature Conservancy a contribué à la protection de 24 000 acres de terres côtières au centre de la Californie. L'organisation travaille actuellement à la création d'un jumeau numérique de la réserve disponible en ligne pour permettre aux chercheurs de l'étudier à partir de n'importe quel endroit du monde.

L'ILCN rassemble des organisations citoyennes et privées du monde entier désireuses d'accélérer la protection et de renforcer la gestion des ressources terrestres et naturelles. Le prix Visionnaire de la préservation des terres décerné par l'organisation récompense des individus ayant contribué de façon remarquable à cette cause. Parmi les récents lauréats figurent le ministre de l'Environnement chilien, Marcelo Mena, le directeur de la Biodiversité à la Direction générale de l'Environnement de la Commission européenne, Humberto Delgado Rosa, et le directeur de la préservation des terres de la Fundacion Catalunya al Pedrera, Miquel Rafa Fornieles.

Le prix a été remis à Jack et Laura Dangermond lors de l'édition 2023 du sommet d'Esri dédié à la géoconception.

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de système d'information géographique (SIG), de la veille géographique et de la cartographie, aide ses clients à libérer le plein potentiel des données pour améliorer leurs résultats commerciaux et opérationnels. Fondée en 1969 dans la ville californienne de Redlands, aux États-Unis, Esri propose un logiciel déployé dans des centaines de milliers d'organisations à l'échelle mondiale, y compris dans des entreprises faisant partie du classement Fortune 500, des organismes gouvernementaux, des organisations sans but lucratif et des universités.

