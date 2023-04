Récession à l'horizon : Sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T1 2023)





TORONTO, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus du deux tiers des CPA qui occupent un poste à la direction sont d'avis qu'une récession se déclenchera cette année au Canada, selon les derniers résultats du sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T1 2023). En outre, à peine 18 % des répondants se sont dits optimistes quant à la conjoncture économique au Canada, contre 40 % au T1 2022.



On constate aussi que les personnes interrogées ont moins tendance à envisager l'avenir d'un oeil favorable, car 45 % évoquent un certain optimisme ce trimestre, contre 64 % voilà un an. Pour tous les facteurs évalués à l'égard des horizons qui s'ouvrent à leur propre organisation, les points de vue sont à la baisse, compte tenu des résultats obtenus au T1 2022 :

61 % des répondants sont d'avis que le chiffre d'affaires augmentera au cours de l'exercice, contre 74 % voilà un an.

51 % estiment que le bénéfice montera, contre 63 % voilà un an.

38 % prévoient une hausse des effectifs, contre 56 % voilà un an.





« Décidément réalistes, les CPA à la direction s'attendent à une récession modérée d'ici quelques mois. Cela dit, très peu d'entre eux entrevoient une faillite ou une cessation des activités », fait observer David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada. « Notre économie a étonné par sa résilience au premier trimestre, mais de nombreux indices laissent présager un affaiblissement avant toute reprise. »

Comme principaux écueils, les répondants montrent du doigt l'inflation (19 %) et la hausse des taux d'intérêt (18 %). Un peu plus de deux tiers des cadres supérieurs interrogés expliquent que leur organisation reste touchée par l'inflation, et la majorité estiment que les répercussions se prolongeront encore au moins 6 mois.

« Les CPA à un poste de direction s'attendent à ce que les pressions inflationnistes demeurent et pensent aux effets d'une hausse des coûts de main-d'oeuvre, de rajouter David-Alexandre Brassard. Les entreprises continuent de redresser les salaires en fonction du coût de la vie, ce qui vient nourrir l'inflation. Par conséquent, la hausse des taux d'intérêt pourrait perdurer plus longtemps que prévu. »

À en croire 38 % des personnes sondées, l'inflation aura des répercussions sur leur organisation pendant un an ou davantage. Elles sont 28 % à juger que les contrecoups se feront sentir pendant moins d'un an, et 3 % à souligner qu'elles ignorent combien de temps ils vont persister. Toutefois, 31 % estiment que l'inflation n'a pas nui à leur organisation ou précisent qu'elles ne sont pas en mesure de se prononcer.

L'inflation semble souvent entrer en ligne de compte dans les décisions de rémunération, car 37 % des cadres interrogés ont déjà ou vont sans doute augmenter les salaires de 5 % ou davantage, pour répondre aux préoccupations sur le coût de la vie. De plus, 43 % s'apprêtent à accorder des augmentations situées entre 3 % et 5 % ou l'ont déjà fait, tandis que 12 % ont consenti des augmentations plus modérées. À noter, 8 % des répondants ignorent s'ils vont rajuster les salaires à la hausse ou disent qu'ils ne prévoient pas le faire.

Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage commandé par CPA Canada et mené par NielsenIQ. Il fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels agréés occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Les résultats du premier trimestre de 2023 sont le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 322 personnes sur les 5 638 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d'employés. Le taux de réponse a été de 15,4 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ± 5 %, au niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été mené du 15 mars au 5 avril 2023. Vous trouverez le document d'information complet au cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT12023

