Hilco Global annonce la vente de tous les actifs de Vallourec Deutschland GmbH





NORTHBROOK, Illinois, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Hilco Industrial Acquisitions , société d'exploitation de Hilco Global basée à Amsterdam, a annoncé aujourd'hui le partenariat stratégique pour la vente et la gestion de projet relatives à la cession et au retrait de tous les actifs de Vallourec Deutschland GmbH, situés sur deux sites de production à Düsseldorf-Rath et Mulheim an der Ruhr. Les actifs à vendre sont principalement liés aux lignes de production de tubes en acier sans soudure. La vente sera réalisée en partenariat avec National Machinery Exchange, Inc. Hilco Industrial Acquisitions a mis ces actifs en vente sur son site Internet Hilcobid.com. La production cessera à la fin de l'année 2023.

Vallourec Deutschland est un leader mondial dans la production de solutions tubulaires haut de gamme destinées aux marchés de l'énergie et aux applications industrielles exigeantes telles que les puits de pétrole et de gaz dans des environnements difficiles, les centrales électriques de nouvelle génération, les projets architecturaux ambitieux et les équipements mécaniques de haute performance. Le 18 novembre 2022, la direction de l'entreprise et les représentants des salariés ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leurs activités en Allemagne. Vallourec est connu pour son esprit d'innovation et sa recherche et développement de pointe, qui lui permettent d'explorer de nouveaux horizons technologiques.

Équipements concernés ?

Usine n°1 - Düsseldorf-Rath, Allemagne

Équipement de fabrication de tuyaux de 16 et 26 pouces

Laminoir PILGER (complet), comprenant le laminoir transversal DANIELI de 2017 et le laminoir SMS Pilger reconstruit en 2012 Redresseur à chaud BRONX 28", redresseurs à froid, laminoir de calibrage Installations de TRAITEMENT THERMIQUE de 16 et 26 pouces (2018) Contrôle par ultrasons GE KRAUTKRÄMER ; (2016) Hydrotesteur TAYLOR WILSON. (2017) Installations de grenaillage intérieur et extérieur RAGA ; Scies à tronçonner et circulaires ; Machines à biseauter (2017) Ligne de presses hydrauliques GFU (6) Tours CNC Mori-Seiki SL 80, SL60, SL 45, HW 700

Usine n° 2 - Mülheim an der Ruhr, Allemagne

Équipement de fabrication de tuyaux de 7,5 pouces

(2019) SCIES À BILLETTES « MFL » + (2) WAGNER Lit de refroidissement Scies à froid : (2) SMS ; Scies en bout (4) « Reika » (2016) Four à sole rotative (3) Unités de four à mandrin (6) Tours à décolleter (10) Scies (2) Redresseurs (2014) Ligne d'essais hydro- & ultrasoniques SMS INNSE (2011) Testeur ultrasonique « GE-KRAUTKRAEMER »

Selon Robert Bouland, PDG de Hilco Industrial Acquisitions, la vente d'actifs pour le compte de Vallourec Deutschland représente une opportunité exceptionnelle pour les acheteurs qui recherchent des machines modernes et de haute qualité pour diverses applications industrielles. Ces applications comprennent les tubes mécaniques, les structures, les tubes cylindriques à usage industriel, les têtes de chaudières, le nucléaire pour la production d'énergie et les produits tubulaires pour le pétrole et le gaz. M. Bouland a ajouté qu'il s'attendait à recevoir un intérêt considérable de la part de l'Asie, du Moyen-Orient et du continent américain. La société est également disposée à étudier les offres d'acheteurs potentiels pour l'acquisition d'un ensemble complet d'actifs importants.

Pour organiser une visite, obtenir des informations plus détaillées sur les actifs qui sont vendus, ou pour obtenir des informations spécifiques sur le processus de vente, veuillez contacter : Margot Ter Bogt ( [email protected] )

À propos de Hilco Industrial Acquisitions, B.V . : Hilco Industrial Acquisitions, B.V. ( www.hilcohia.com ) est basé à Amsterdam aux Pays-Bas et fournit des services d'acquisition et de cession d'actifs industriels, spécialisés dans les ventes aux enchères et les ventes négociées de machines, d'équipements et de stocks. Elle vend une large gamme d'actifs industriels que l'on trouve dans les entreprises de fabrication, de vente en gros et de distribution. L'entreprise achète et vend des actifs par le biais de ventes aux enchères sur site, en ligne et par diffusion combinée sur Internet, ainsi que par le biais de ventes négociées (de gré à gré). En plus de fournir des services sur la base d'honoraires ou de commissions, Hilco Industrial Acquisitions, B.V. met du capital à risque et acquiert souvent des actifs ou fournit des garanties.

Hilco Industrial Acquisitions, B.V. fait partie de Hilco Global ( www.hilcoglobal.com ), société basée à Northbrook, dans l'Illinois, qui fait autorité au niveau mondial en matière de maximisation de la valeur des actifs commerciaux en proposant des solutions d'évaluation, de monétisation et de conseil à un marché international. Hilco Global exploite plus de vingt unités commerciales spécialisées offrant des services qui comprennent l'évaluation des actifs, l'acquisition et la cession de stocks industriels et de détail, le repositionnement et la renégociation de biens immobiliers, le conseil stratégique, le conseil opérationnel et les solutions en matière de capital stratégique.

