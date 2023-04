Le secteur de la construction de l'Alberta devrait atteindre un sommet à court terme avant que les besoins en main-d'oeuvre déclinent jusqu'en 2032





OTTAWA, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le secteur de la construction de l'Alberta a poursuivi sa forte reprise après la pandémie en 2022, soutenu par la croissance du marché des nouvelles habitations et par une augmentation de l'activité dans le secteur non résidentiel. Par conséquent, les conditions du marché demeurent tendues, des difficultés de recrutement ayant été signalées pour de nombreux métiers du secteur de la construction résidentielle, en particulier.



ConstruForce Canada a publié aujourd'hui son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2023?2032 pour la province. D'après les prévisions de ce rapport, l'emploi en construction restera stable en 2023, puis connaîtra une série de replis au moins jusqu'en 2026, car le secteur de la construction résidentielle reculera en raison de la diminution de la demande de nouvelles habitations.

L'activité dans le secteur de la construction non résidentielle, quant à elle, sera soutenue par les grands projets en cours dans les segments des routes et des autoroutes, de la santé, de l'éducation, du transport collectif et de la construction d'immeubles commerciaux et industriels, ainsi que par la croissance dans le secteur pétrolier et gazier.

La hausse modeste (+2 %) de l'emploi dans le secteur de la construction non résidentielle qui en résulte sera plus que neutralisée par une baisse de 10 % de l'emploi dans le secteur de la construction résidentielle au cours de la période de prévision de dix ans. Dans l'ensemble, l'emploi reculera de 3 %. Ces données sont fondées sur les besoins actuellement connus et ne tiennent pas compte de l'objectif du gouvernement fédéral de doubler le nombre de nouvelles habitations construites au Canada au cours de la prochaine décennie ni de l'augmentation prévue de la demande de services de construction liée à la rénovation des immeubles résidentiels et des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels existants dans le cadre des efforts d'électrification de l'économie.

« Le défi pour le secteur de la construction et de l'entretien de l'Alberta consistera à avoir une population active suffisamment grande à court terme pour répondre à la croissance de l'emploi, déclare Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Le secteur se trouve face à des problèmes de recrutement pour de nombreux métiers. Même si le ralentissement du secteur de la construction résidentielle contribuera à atténuer certaines de ces pressions, la longue liste de projets d'envergure dans le secteur de la construction non résidentielle, associée aux activités saisonnières de fermeture et d'entretien des installations industrielles, maintiendra des conditions serrées. »

Selon les prévisions de ConstruForce Canada, le secteur de la construction de l'Alberta pourrait devoir remplacer environ 38 200 travailleurs, soit l'équivalent de 21 % de sa population active en 2022, qui devraient prendre leur retraite d'ici 2032. La démographie plus jeune de l'Alberta devrait contribuer à combler une grande partie de cet écart : 38 000 nouveaux travailleurs de moins de 30 ans provenant de la population locale devraient se joindre à la population active. Cela laisse donc un déficit d'environ 5 100 travailleurs à combler d'ici 2032 pour répondre aux besoins liés à la croissance sectorielle.

Le perfectionnement de travailleurs de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d'apprentissage provincial. Les nouvelles inscriptions dans les 25 plus grands programmes de métiers de la construction de l'Alberta ont enregistré des baisses importantes entre 2014 et 2019, ayant diminué de 57 %. Ce taux était beaucoup plus élevé que le recul de 19 % de l'emploi au cours de la même période. Le nombre d'apprentis achevant leur formation affichait également une tendance à la baisse au cours de la même période, bien qu'à un rythme plus lent. Prises ensemble, ces tendances devraient faire diminuer le nombre de nouveaux travailleurs certifiés à court terme.

Selon les prévisions en matière de nouvelles inscriptions et d'achèvement des programmes, l'Alberta risque de connaître une pénurie de nouveaux compagnons pour plusieurs métiers d'ici 2032. Parmi ces métiers, citons ceux de chaudronnier, de briqueteur-maçon, de charpentier-menuisier, d'électricien de construction, de vitrier, de technicien d'équipement lourd, d'opérateurs de treuil (camion-grue), d'opérateurs de treuil (tête de puits), de technicien en instrumentation industrielle, de mécanicien industriel, de calorifugeur (chaleur et gel), de technicien de lignes électriques, de couvreur, de tôlier et de soudeur.

Le secteur de la construction s'efforce de constituer une population active plus diversifiée et plus inclusive. Ainsi, des efforts sont déployés pour améliorer le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la population active de la province, comme les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada.

En 2022, le secteur de la construction de l'Alberta employait environ 37 500 femmes. Il s'agit d'une augmentation d'environ 1 500 travailleuses par rapport à 2021. Cependant, seulement 32 % d'entre elles travaillaient directement sur les chantiers. En proportion de la main-d'oeuvre totale, les femmes ne représentaient que 7 % des 174 700 personnes de métier employées dans le secteur de la construction de l'Alberta en 2022. Ces chiffres n'ont pratiquement pas changé par rapport à 2021.

La population autochtone du Canada est un autre groupe sous-représenté qui offre des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction de l'Alberta. La province est parvenue à augmenter la proportion des Autochtones dans la main-d'oeuvre du secteur. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient 6,7 % de la population active du secteur de la construction de la province, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux totaux de 2016. Cette proportion est aussi nettement supérieure à celle des Autochtones dans l'ensemble de la population active. Il serait possible d'accroître davantage le recrutement des travailleurs autochtones dans le secteur de la construction de la province, étant donné que les travailleurs autochtones semblent prédisposés à y faire carrière et que la population autochtone est celle qui affiche la croissance la plus rapide au Canada.

Le secteur de la construction entend également accroître le recrutement des nouveaux arrivants au Canada. Compte tenu des tendances antérieures en matière d'établissement, l'Alberta devrait accueillir en moyenne 63 900 nouveaux immigrants internationaux chaque année entre 2023 et 2032, de sorte que la population immigrante sera un facteur clé de croissance de la population active. Actuellement, les nouveaux arrivants représentent environ 19 % de la main-d'oeuvre en construction de la province.

La hausse du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants pourrait aider le secteur de la construction de l'Alberta à satisfaire ses besoins en main-d'oeuvre futurs.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

