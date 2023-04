BRENUS PHARMA dévoile ses résultats pré-cliniques pour le STC-10101, un nouveau médicament prometteur ciblant le cancer colorectal et les tumeurs solides





Brenus Pharma a annoncé deux présentations intéressantes sur le STC-1010, le premier candidat médicament de la société en biotechnologies, pour le cancer colorectal (CRC), produit par la plateforme technologique STC (Stimulated Tumor Cells) de Brenus Pharma.

Des modèles innovants pour le développement de vaccins anti-tumoraux ont été mis en évidence : l'essai in-ovo CAM (chorioallantoïque Model) d'Inovotion et l'essai ex-vivo en co-culture d' Explicyte ont été utilisés pour caractériser le mécanisme d'action à travers une réponse immunitaire spécifique et valider les effets antitumoraux du STC-1010.

Ces modèles sont conformes à la loi sur la modernisation de la FDA 2.0 S. 5002 et démontrent le potentiel du STC-1010 en milieu clinique pour le traitement des patients atteints de cancer colorectal.

La première étude a évalué l'efficacité et la toxicité du STC-1010 dans l'activation de la réponse immunitaire antitumorale contre l'adénocarcinome colorectal humain en utilisant l'essai in-ovo CAM d'embryon de poulet. Les résultats obtenus in-ovo ont confirmé l'efficacité antitumorale -médiée par la sécrétion de cytokines et l'expansion des cellules T- de ce vaccin observé précédemment dans des modèles de souris syngéniques de CRC. Les cellules dendritiques (DCs) amorcées par le STC-1010 induisent un pool multi-spécifique de lymphocytes T contre la tumeur, sans toxicité observée.

La deuxième étude a évalué l'activité fonctionnelle des DCs amorcées par STC-1010 à partir de l'isolement de PBMCs ((Peripheral Blood Mononuclear Cells), de donneurs humains pour activer les cellules T CD8+ autologues et favoriser la mort des cellules tumorales. L'étude a évalué le croisement et la spécificité de la réponse immunitaire induite par STC-1010. Les résultats ont montré que le STC-1010 est une stratégie efficace pour éduquer le système immunitaire par activation-croisée des DCs et augmentation de l'activité des cellules T CD8+ spécifiques (séquençage des TCR), ce qui favorise la mort significative des cellules tumorales observée ex-vivo.

Dans l'ensemble, ces études fournissent des résultats prometteurs pour le développement du STC-1010 et prouvent son potentiel pour être présenté en étude clinique pour le traitement des patients atteints de CRC.

1 STC-1010 est un vaccin immuno-thérapeutique de nouvelle génération qui cible les antigènes tumoraux et est produit par la plateforme allogénique de Brenus : STC. C'est le candidat principal spécifiquement conçu pour lutter contre le cancer colorectal (CRC) dans sa première ligne de traitement y compris les populations MSS et MSI-H pour la première indication.

