Accélération de la transition vers une économie sobre en carbone - Les entreprises manufacturières perçoivent davantage de bénéfices et d'occasions à saisir que l'ensemble des entreprises du Québec





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Québec Net Positif, un laboratoire d'idées indépendant à but non-lucratif, dévoile aujourd'hui les résultats du Baromètre de la transition des entreprises du secteur manufacturier du Québec. Ce tout premier baromètre sectoriel met en lumière le niveau d'engagement des entreprises manufacturières envers l'action climatique et la transition vers une économie sobre en carbone.

Pour cette importante étude, Québec Net Positif a mandaté la firme de recherche Léger qui a réalisé celle-ci auprès de 155 haut.e.s dirigeant.e.s d'entreprises manufacturières, du 14 octobre au 3 novembre 2022. La firme Léger a comparé les données sectorielles recueillies auprès des entreprises manufacturières à celles de l'ensemble des entreprises du Québec issues du Baromètre de la transition des entreprises de Québec Net Positif réalisé auprès de 501 haut.e.s dirigeant.e.s et dont les résultats ont été dévoilés le 30 novembre 2022.

« Ce tout premier baromètre sectoriel révèle que les entreprises manufacturières perçoivent davantage de bénéfices et d'occasions à saisir en lien avec l'action climatique et la transition vers une économie sobre en carbone que l'ensemble des entreprises du Québec », souligne Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. « L'étude, réalisée avec l'appui d'Investissement Québec, vient aussi confirmer que les entreprises les plus avancées dans la mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'établissement de cibles de réduction sont celles qui comptent sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe et celles dont les dirigeants et membres du conseil d'administration sont bien informés des risques et surtout, des occasions d'affaires de la transition ».

Voici les principaux faits saillants :

Les entreprises du secteur manufacturier perçoivent davantage de bénéfices et d'occasions à saisir en lien avec l'action climatique et la transition vers une économie sobre en carbone que l'ensemble des entreprises du Québec (30% vs 21%). La principale occasion d'affaires à saisir selon elles est : Créer et offrir des produits, solutions et services qui correspondent à de nouveaux besoins et aux attentes du marché (60% vs 43%).





(30% vs 21%). La principale occasion d'affaires à saisir selon elles est : Créer et offrir des produits, solutions et services qui correspondent à de nouveaux besoins et aux attentes du marché (60% vs 43%). Les entreprises manufacturières sont significativement plus nombreuses à intégrer les considérations climatiques au moment d'un investissement majeur que l'ensemble des entreprises du Québec (15% vs 6%). Elles sont plus nombreuses à considérer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation d'énergie lors du choix de nouveaux équipements (53% vs 42%). Toutefois, la proportion d'entreprises manufacturières qui investissent en recherche et développement de façon à prioriser au moins en partie l'adaptation aux changements climatiques ou à générer des produits et solutions compatibles avec une économie sobre en carbone est comparable à l'ensemble des entreprises du Québec (26% vs 22%).





(15% vs 6%). Elles sont plus nombreuses à considérer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation d'énergie lors du choix de nouveaux équipements (53% vs 42%). Toutefois, la proportion d'entreprises manufacturières qui investissent en recherche et développement de façon à prioriser au moins en partie l'adaptation aux changements climatiques ou à générer des produits et solutions compatibles avec une économie sobre en carbone est comparable à l'ensemble des entreprises du Québec (26% vs 22%). Les préoccupations et idées des employés et gestionnaires constituent le principal facteur qui déclenche le passage à l'action des entreprises manufacturières (45% vs 25%).

(45% vs 25%). La situation mondiale face à l'environnement/crise climatique arrive au second rang (44% vs 40%).



Les bénéfices et les nouvelles occasions d'affaires à saisir figurent au 3 e rang des éléments qui déclenchent le passage à l'action des entreprises manufacturières alors que ce même aspect, « bénéfices et occasions à saisir », se situent au 12 e rang pour l'ensemble des entreprises du Québec (18% vs 4%).

rang des éléments qui déclenchent le passage à l'action des entreprises manufacturières alors que ce même aspect, « bénéfices et occasions à saisir », se situent au 12 rang pour l'ensemble des entreprises du Québec (18% vs 4%). Le niveau de sensibilisation face aux changements climatiques et à la transition vers une économie sobre en carbone est plus élevé pour les entreprises manufacturières. Elles sont significativement plus nombreuses que l'ensemble des entreprises du Québec à déclarer :

Elles sont significativement plus nombreuses que l'ensemble des entreprises du Québec à déclarer : Être bien informées des changements climatiques (79% vs 68%)



Être bien outillées pour agir au sein de leur entreprise pour faire face aux changements climatiques (70% vs 58%)



Être témoins d'exemples concrets que la transition vers une économie sobre en carbone est déjà en cours au sein de leur secteur d'activités (32% vs 24%)

Tout en étant mieux informées et outillées, les entreprises manufacturières sont significativement moins nombreuses à se considérer prêtes, ou en voie d'être prêtes, à opérer dans une économie sobre en carbone (44% vs 52%). Tout près de la moitié (49%) ne mettent en oeuvre aucune action climatique au sein de leurs opérations. Elles sont aussi significativement plus nombreuses à « ne pas avoir confiance » d'être en mesure de réduire leurs émissions de GES cette année (60% vs 40%) et à « ne pas avoir confiance » de réduire leurs GES d'ici 3 ans (39% vs 29%).

« Il est crucial de promouvoir et de stimuler la poursuite des nouvelles occasions d'affaires qui émergent de la transition auprès des entreprises manufacturières et de s'assurer qu'un « diagnostic GES » soit le point de départ de tout nouvel investissement. Les efforts de sensibilisation auprès des dirigeant.e.s et des membres des conseils d'administration doivent se poursuivre activement afin de les amener à intégrer les considérations climatiques lors de tout nouvel investissement, matériel et immatériel, ce qui permettra d'aligner leur entreprise sur une trajectoire de plus en plus plausible face à l'accélération de la transition vers une économie sobre en carbone », conclut Anne-Josée Laquerre, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif.

POUR PLUS D'INFORMATION

Baromètre de la transition des entreprises - secteur manufacturier (27 avril 2023) : Téléchargez l'infographie et le rapport ici : https://www.quebecnetpositif.ca/barometre-manufacturier

Baromètre de la transition des entreprises du Québec (tous les secteurs économiques) (30 nov. 2022) : Téléchargez l'infographie et le rapport ici : https://www.quebecnetpositif.ca/barometre-transition-entreprises

Pour réaliser un Baromètre sectoriel ou régional de la transition des entreprises, communiquez avec nous

À PROPOS DE QUÉBEC NET POSITIF

Québec Net Positif est un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif dont la raison d'être est d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ». Appuyé par la Fondation McConnell, sa mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises - particulièrement les PME et celles.ceux qui les accompagnent - pour les aider à aller au-delà de l'atténuation des risques, saisir des occasions d'affaires et activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. www.quebecnetpositif.ca

Contacts médias et entrevues

Anne-Josée Laquerre, M.Sc, ARP

Directrice générale et co-initiatrice, Québec Net Positif

514-476-6249 [email protected]

SOURCE Québec Net Positif

27 avril 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :