Energy Dome clôture un cycle de financement de série B de 40 millions d'euros





Energy Dome, la société à l'origine de la batterie au CO2 (CO2 Batterytm), la solution innovante de stockage d'énergie longue durée, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série B de 40 millions EUR (environ 44 millions USD).

Le cycle de financement a été mené par Eni Next, la branche de capital-risque d'Eni. Eni Next investit dans des start-up à forte croissance pour accélérer la transition énergétique vers un avenir zéro carbone. Son portefeuille comprend des start-up dont les technologies figurent parmi les plus disruptives, notamment dans les domaines du stockage d'énergie et de la fusion. Le cycle a été codirigé par Neva SGR, la société de capital-risque d'Intesa Sanpaolo, l'un des plus grands groupes bancaires européens. La technologie climatique et les technologies de la transition énergétique font partie des domaines clés de la stratégie d'investissement de Neva SGR.

Les investisseurs existants ont également participé au cycle de série B d'Energy Dome, confirmant leur confiance dans le potentiel de l'entreprise et dans son équipe. Parmi ces investisseurs, figurent Barclays' Sustainable Impact Capital, CDP Venture Capital, la société italienne de gestion d'actifs détenue par CDP Equity Spa et Invitalia, dont l'objectif est de favoriser le développement de tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation via son fonds Evolution, Novum Capital Partners, un multi-family office suisse via ses investisseurs, et 360 Capital, une société de capital-risque basée à Paris et Milan comptant parmi ses principaux associés commanditaires l'entreprise de services publics A2A. Japan Energy Fund, un fonds de capital-risque spécialisé dans les technologies climatiques représentant des entités comme Biprogy, Enechange, Mitsui Sumitomo Trust Bank et Toshiba Energy Systems, s'est également joint au cycle de financement. Enfin, il convient de citer comme participant au cycle de série B Elemental Excelerator, un investisseur américain à but non lucratif axé sur la technologie climatique.

Ce tour de table porte le total du capital investi dans Energy Dome à environ 54 millions EUR. Le produit de cet investissement permettra à Energy Dome d'entrer en pleine expansion commerciale à l'échelle mondiale.

Après le succès de la clôture, Claudio Spadacini, fondateur et PDG d'Energy Dome, a partagé ce message avec le marché : « Imaginez un système capable de stocker de l'énergie renouvelable avec une efficacité énergétique aller-retour (RTE) de 75 % (AC-AC, MV-MV), et ce pour un coût deux fois moins élevé que celui du lithium. Un système qui ne se dégrade pas sur 30 ans et qui soit composé uniquement d'acier, d'eau et de CO2. Imaginez maintenant que ce système soit fabriqué à partir des composants existants bien connus que tout exploitant de centrale électrique est en mesure de maintenir et d'exploiter, et que ces composants soient déployables à l'échelle du GWh dans le monde entier sans goulots d'étranglement sur la chaîne d'approvisionnement, ni contraintes liées à des sites spécifiques. Eh bien si cette idée vous plait, arrêtez d'imaginer. Parce que ce rêve est maintenant devenu réalité, et la technologie existe bel et bien. Notre CO2 Batterytm est prête pour le marché et, après avoir clôturé le cycle de série B, nous sommes prêts à garantir ses performances à tout client qui souhaite réellement se débarrasser des combustibles fossiles et les remplacer par des énergies renouvelables et acheminables. »

La solution d'Energy Dome pour le stockage à long terme de l'énergie rencontre un accueil enthousiaste sur le marché mondial. Energy Dome travaille déjà avec plusieurs entreprises de services publics, producteurs d'électricité indépendants et clients commerciaux sur des marchés clés, ce qui se traduit par un pipeline qualifié dépassant les 9 GWh sur les marchés des États-Unis, de l'Europe, de l'Amérique du Sud, de l'Inde et de l'Australie. L'objectif à court terme de la Société est de maintenir la dynamique acquise à ce jour ; Energy Dome est passée du début de ses activités d'exploitation au déploiement complet à l'échelle commerciale en seulement trois ans, et elle disposera de deux structures standard de 20 MW à 200 MWh commercialement opérationnelles d'ici à la fin 2024. La première unité est déjà en cours de fabrication, les articles les plus anciens étant fabriqués par des fournisseurs clés.

Informations supplémentaires sur le cycle de financement

Avec la participation d'investisseurs internationaux bien dotés en capitaux, ce cycle de série B va permettre une commercialisation plus poussée de la technologie d'Energy Dome dans le monde entier, ainsi que l'élargissement de l'équipe d'Energy Dome sur des marchés clés, notamment aux États-Unis.

L'utilisation du produit du cycle servira à apporter des garanties financières aux clients afin de démontrer que cette équipe est prête à mettre ses propres intérêts en jeu aux côtés de ses clients dans le déploiement de la CO2 Batterytm. L'investissement aidera également à l'expansion des activités d'Energy Dome aux États-Unis, dans le but de tirer le meilleur parti des opportunités découlant de l'Inflation Reduction Act (Loi sur la réduction de l'inflation) et des crédits d'impôt à l'investissement associés disponibles pour le stockage d'énergie à grande échelle.

À propos d'Energy Dome

Energy Dome révolutionne le secteur du stockage de l'énergie et permet la décarbonation des réseaux grâce à une disponibilité de l'énergie solaire et éolienne 24h/24 et 7j/7. La société a inventé et développé la batterie au CO2 (CO2 Batterytm), un système de stockage énergétique de longue durée, aujourd'hui viable à l'échelle mondiale. Les propriétés du dioxyde de carbone permettent au système de stocker l'énergie de manière efficace et rentable avec une empreinte modulaire et indépendante du site. Les CO2 Batteriestm utilisent des composants facilement disponibles et prêts à l'emploi provenant de chaînes d'approvisionnement existantes et fiables, ouvrant la voie au stockage d'importantes quantités d'énergie renouvelable intermittente et à l'accélération de la transition énergétique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.energydome.com.

27 avril 2023 à 01:05

