Persistent franchit le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel

Chiffre d'affaires en hausse de 26,3 % en glissement annuel pour le quatrième trimestre et de 35,3 % pour l'exercice 2023

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers audités de la société pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2023, tels qu'ils ont été approuvés par le conseil d'administration.

Faits marquants financiers consolidés pour l'exercice 2022-2023 :



Exercice 2022 Exercice 2023 Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions d'USD) 765,59 1 035,98 35,3 % Chiffre d'affaires (en millions d'INR) 57 107,46 83 505,92 46,2 % EBITDA (en millions d'INR) 9 581,71 15 191,25 58,5 % Bénéfices avant impôt (en millions d'INR) 9 242,79 12 408,52 34,3 % Bénéfices après impôt (en millions d'INR) 6 903,86 9 210,93 33,4 %

Faits marquants financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 mars 2023 :



T4 2023 Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires (en millions d'USD) 274,55 3,9 % 26,3 % Chiffre d'affaires (en millions d'INR) 22 544,72 3,9 % 37,6 % EBITDA (en millions d'INR) 4 163,14 3,7 % 48,1 % Bénéfices avant impôt (en millions d'INR) 3 405,85 5,5 % 27,5 % Bénéfices après impôt (en millions d'INR) 2 515,13 5,7 % 25,1 %

Le Conseil d'administration a recommandé un dividende final de 12 ? par action et un dividende spécial de 10 ? par action à l'atteinte d'un milliard de dollars de revenus annuels, sur la valeur nominale de 10 ? chacun. En janvier 2023, le Conseil a déclaré un dividende intérimaire de 28 ? par action, ce qui rend le dividende total de 50 ? par action. Le dividende final recommandé par le Conseil est soumis à l'approbation des membres lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général de Persistent :

« La passion de notre équipe pour l'innovation, son dévouement sans relâche à la réussite de nos clients et son agilité dans des environnements économiques changeants nous ont permis d'atteindre ce moment important dans l'histoire de Persistent. Je suis incroyablement reconnaissant à notre équipe engagée, à notre clientèle diversifiée et à l'ensemble de l'écosystème qui a permis à Persistent de passer du statut de petit fournisseur de services d'ingénierie produit basé à Pune à celui de multinationale de la modernisation d'entreprise et de l'ingénierie numérique. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent :

« L'exercice 2023 a été capital pour Persistent, car nous avons atteint plusieurs étapes clés, notamment le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel et l'inclusion dans trois indices clés du National Stock Exchange of India, dont l'indice Nifty IT, entre autres.

Nous avons fait preuve d'agilité, de proactivité et de discipline, ce qui nous a permis de construire un pipeline de réservations sain et de maintenir notre avantage concurrentiel. Nous sommes vraiment reconnaissants à nos clients, partenaires, investisseurs et membres de l'équipe pour leur confiance inébranlable. Alors que nous passons à la prochaine phase de croissance, nous continuerons à renforcer notre écosystème de partenaires, à maintenir une rigueur opérationnelle et à approfondir nos capacités pour développer notre expertise en ingénierie numérique et générer de la valeur commerciale pour nos clients. »

Quatrième trimestre de l'exercice 2023 : gains de clients et résultats

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 31 mars 2023 s'élevaient à 421,6 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 310,4 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Les principaux contrats remportés au cours du trimestre sont les suivants :

Logiciels, industries de pointe et émergentes

Propriétaire de l'ingénierie pour la suite de produits d'entrepôt de données et la plate-forme de développement d'applications mobiles pour un partenaire de logiciels, de conseil et d'infrastructure figurant au classement Fortune 50.

Fourniture de services d'ingénierie de produits et migration des charges de travail vers AWS pour une société de solutions technologiques de marketing numérique.

Modernisation du produit de base et soutien technique dans le cadre d'un modèle de services gérés pour un leader de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement.

Banque, services financiers et assurance

Développement d'une solution d'approvisionnement et de contrat ainsi que modernisation de l'entrepôt de données de l'entreprise pour l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde.

Fournir des services gérés pour une plateforme d'intégration permettant une intégration transparente des clients et une expérience sans problèmes pour un pionnier du commerce fractionné et de la finance embarquée.

Création d'un lac de données sur le cloud pour soutenir l'administration des polices, l'analyse des sinistres et prédire les niveaux de risque à grande échelle pour un assureur de biens et de risques divers leader sur le marché.

Soins de santé et sciences de la vie

Création et intégration d'une solution de gestion du flux de travail génomique afin d'augmenter le débit des expériences pour une multinationale du secteur de la santé.

Développement d'une plateforme de données d'entreprise pour standardiser la gouvernance et les opérations dans de multiples unités commerciales pour un fournisseur majeur d'instruments et de services scientifiques.

Conception d'une application de gestion de l'expérience des patients afin d'éduquer les patients et d'améliorer leur taux de satisfaction pour l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de soins de santé.

Actualités du trimestre

Reconnaissance des analystes et des conseillers pour l'exercice 2023

Prix d'entreprise pour l'exercice 2023

À propos de Persistent

Avec plus de 22 750 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. Nous travaillons avec les leaders de l'industrie, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par BCG, 8 des 10 plus grandes banques aux États-Unis et en Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux.

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

