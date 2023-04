Agglomération de La Tuque - Fermeture temporaire du pont H043-176





LA TUQUE, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il a procédé, le 19 avril 2023, à la fermeture temporaire du pont indiqué ci-dessous et que la circulation y est interdite jusqu'à nouvel ordre. Ce pont est situé sur les terres du domaine de l'État dans l'agglomération de La Tuque. Une inspection effectuée par le Ministère a démontré qu'il présentait un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers et usagères de respecter la signalisation en vigueur.

Coordonnées de la fermeture temporaire du pont

Pont H043-176 (affluents du lac Pierre-Antoine)

Situé à l'ouest de La Tuque, au kilomètre 18 de la route RO-459

Longitude : 73° 12' 14'' O

Latitude : 47° 29' 11'' N

Période de fermeture : Ce pont est fermé depuis le 19 avril 2023 jusqu'à nouvel ordre.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Windigo-et-Gouin du Ministère au 819 523-9560.

Information :

Anik Martel

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles

et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

26 avril 2023 à 14:41

