Économisez jusqu'à 200 euros : EcoFlow propose des réductions exclusives aux utilisateurs français





Préparez-vous à l'alimentation de secours et aux excursions estivales en plein air avec les réductions exceptionnelles d'EcoFlow allant jusqu'à 200?.

Paris, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow , société de solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, dévoile ses offres exceptionnelles à l'occasion des French Days qui se dérouleront du 26 avril au 9 mai.

Les clients français pourront bénéficier de remises allant jusqu'à 200? sur les produits phares, à la fois innovants et durables, d'EcoFlow, notamment le RIVER 2, le RIVER 2 Max, le DELTA 2, le DELTA Pro et les panneaux solaires portables.

Utilisation de panneaux solaires pour stocker de l'électricité et réduire ses dépenses d'électricité ou sources d'énergie portables à l'extérieur pour profiter d'un camping sans limites... Les produits EcoFlow permettent de stocker l'énergie à un prix plus compétitif, une énergie verte et abordable pour l'alimentation de la maison, mais également lors d'escapades estivales.

Les produits EcoFlow qui bénéficient de réductions pendant les French Days sont disponibles sur le site e-commerce d'EcoFlow et sur Amazon :

RIVER 2 et RIVER 2 Max - De 256 à 512 Wh, ces centrales portables et compactes sont les compagnons parfaits pour les sorties aux beaux jours.

DELTA 2 - Avec une capacité de 1KWh, cette centrale portable puissante et durable permet une utilisation en intérieur et à l'extérieur.

EcoFlow DELTA Pro - De 3,6 à 25k Wh, cette centrale électrique portable polyvalente et très puissante permet une alimentation de secours ou pour de longues escapades en plein air.

Panneaux solaires portables - Permettent d'utiliser l'énergie solaire pour charger les appareils numériques et les centrales électriques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'EcoFlow : http://www.ecoflow.com/fr

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques dont la vision est d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, la mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont les individus et les familles accèdent à l'énergie en fournissant des solutions d'énergie fiables, accessibles et renouvelables. Aujourd'hui, EcoFlow a des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, et compte plus de 2 millions d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans le monde. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 44 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 800 détaillants locaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060964/image_5016319_61410147.jpg

26 avril 2023 à 09:00

