Manger sainement et faire attention à son apparence sont à nouveau tendance : le baromètre Europages des activités de sourcing présente les tendances d'achat du 1er trimestre 2023





PARIS, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Après analyse des données du premier trimestre 2023, il ressort du Baromètre Europages des activités de sourcing que l'activité B2B voit la lumière au bout du tunnel et que le comportement des acheteurs en matière de recherche et de consommation est moins focalisé sur la crise.

Nous savons tous que la demande détermine l'offre. Les fournisseurs de biens ou de services devraient donc idéalement être en mesure de réagir rapidement aux tendances de la demande et aux évolutions actuelles du marché. C'est là que le baromètre Europages des activités de sourcing entre en jeu puisqu'il répertorie chaque trimestre les plus fortes recherches effectuées par les PME françaises et internationales dans le segment B2B.

Les données recueillies sont particulièrement fiables puisque la plateforme compte plus de 7 millions de visiteurs dans le monde, traite plus de 270 000 recherches par jour dans 26 langues et gère 1,3 millions produits et services. Plus de 4 000 nouveaux profils d'entreprises, qualifiés avec des informations industrielles exploitables sont créés chaque mois sur Europages. Il est important de connaître non seulement les produits les plus recherchés au cours du dernier trimestre, mais aussi les plus fortes augmentations de recherche de produits afin de dégager des tendances. Il est également intéressant de connaître l'évolution du classement des dix premiers pays dans les recherches ou les demandes de devis, afin d'évaluer le potentiel des différents marchés.

En tête des produits recherchés par les acheteurs : les cosmétiques et les aliments

Les produits les plus recherchés par les acheteurs sur Europages au cours du premier trimestre 2023 ont été les cosmétiques, les produits alimentaires et les produits de la catégorie alimentation et agriculture, suivis par les vêtements et les fruits et légumes.

Il est intéressant de noter que les vêtements pour hommes enregistrent une hausse de 268 % dans les recherches de produits par rapport au premier trimestre 2022, et la viande, une hausse de 132 %.

Le textile, la chaîne logistique de production et le transport routier jouent donc un rôle de plus en plus important pour les consommateurs. L'augmentation des prix de la viande a été assez constante au cours des douze derniers mois. Elle est évidemment due à l'augmentation du coût des matières premières, du carburant et de l'énergie, mais aussi à la réduction du nombre d'animaux, qui entraîne une recherche accrue dans l'import de viande.

Les reines et les rois du shopping sont les Français et les Italiens

Les pays qui effectuent le plus de recherches restent la France, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, l'Espagne et le Nigeria, le classement n'a pas changé au cours de l'année écoulée. Les États-Unis, la Pologne et les Pays-Bas ont augmenté leurs volumes de recherches ; seul le Royaume-Uni a perdu du terrain. Le pays qui a enregistré le plus de recherches est l'Allemagne : le "Made in Germany" reste donc un argument de poids.

Ce que le baromètre européen a mis en exergue en comparant le 1er trimestre 2023 au dernier trimestre 2022, c'est qu'une part importante de l'augmentation des recherches de pétrole et de gaz provient de la Hongrie. En effet, en janvier, la Hongrie a connu des pénuries dans ses raffineries et s'est donc tournée vers l'étranger pour remplir ses réservoirs. Nous devrons nous attendre à voir l'Allemagne prendre la suite depuis la fermeture de ses centrales nucléaires le 15 avril dernier !

Si l'on examine les dix premiers pays en termes de recherches, on constate une augmentation de la part des États-Unis. Ce phénomène est principalement lié à l'industrie textile, car on observe une diminution de l'approvisionnement depuis la Chine en raison de l'augmentation des coûts et du développement des investissements dans l'éthique et l'éco-responsabilité en Chine. On constate souvent un manque de transparence dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, et il est généralement difficile d'obtenir des informations sur les conditions de production en Chine.

Contact presse

Sandra Yönter

Vice Présidente Marketing & Directrice Générale Visable International

157 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Email : [email protected]

Téléphone : +49 162 2000741 / +33 6 21 62 34 98

À propos de Visable

Visable aide les PME industrielles à rendre leurs produits et services accessibles aux acheteurs internationaux. En combinant ses propres plateformes B2B et des services de marketing en ligne tels que Google Ads et le retargeting, l'entreprise offre un portefeuille numérique diversifié pour augmenter la portée sur Internet, spécialement adapté aux clients commerciaux.

Parmi les plateformes exploitées par Visable GmbH, on trouve wlw ("Wer liefert was"), aujourd'hui la plateforme B2B leader dans la région D-A-CH, ainsi que la plateforme B2B européenne EUROPAGES, sur laquelle sont enregistrées environ 3 millions d'entreprises. Ensemble, ces plateformes touchent chaque mois plus de 4 millions d'acheteurs B2B à la recherche d'informations détaillées sur les entreprises et les produits. Grâce à ses services de marketing en ligne, Visable offre aux entreprises des possibilités supplémentaires d'accroître leur portée sur Internet.

L'entreprise Visable a été créée pour répondre aux défis de l'internationalisation et de la numérisation dans le secteur B2B et emploie aujourd'hui environ 480 personnes sur ses sites de Hambourg, Berlin, Münster et Paris. En tant que toit commun pour les marques wlw et EUROPAGES, Visable développe continuellement ses plateformes B2B et ses services de marketing en ligne.

26 avril 2023 à 08:37

