Forge First Asset Management Inc. annonce des modifications des stratégies de placement





TORONTO, 31 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forge First Asset Management Inc., le gestionnaire du Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First et du Fonds alternatif conservateur Forge First (les « Fonds »), a annoncé qu'avec prise d'effet immédiatement, les stratégies de placement des Fonds ont été modifiées comme suit :



Le Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First a l'intention de maintenir une exposition brute à 200 % ou aux alentours de ce pourcentage (en hausse par rapport à au plus 175 %), qui s'établira habituellement entre 100 % et 175 % (en hausse par rapport à 150 %).

Le Fonds alternatif conservateur Forge First a l'intention de maintenir une exposition brute à 200 % ou aux alentours de ce pourcentage (en hausse par rapport à au plus 175 %), qui s'établira habituellement entre 100 % et 175 %.

Aucune autre modification n'a été apportée aux stratégies de placement des Fonds.

Forge First Asset Management Inc. est une société de gestion d'actifs alternatifs qui offre des solutions de placement qui trouvent l'équilibre entre la protection des éléments d'actif et l'augmentation du capital. Pour obtenir plus de renseignements sur Forge First Asset Management Inc., veuillez visiter le site Web www.forgefirst.com (en anglais seulement).

Un placement dans un organisme de placement collectif (OPC) peut donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion, à des frais liés au rendement et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Personne-ressource :

Andrew McCreath

Président et chef de la direction

Tél. : 416 687-6771

Adresse courriel : [email protected]

31 mai 2024 à 17:00

