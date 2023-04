La Banque de l'infrastructure du Canada réalise son premier investissement dans la recharge de VE avec un engagement de 220 millions de dollars attribué à FLO®





Ce partenariat novateur permettra de mettre en service environ 2 000 ports de recharge rapide à travers le Canada

TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et FLO ont annoncé leur projet de mettre en service plus de 2 000 ports de recharge rapide publics à travers le Canada d'ici 2027. Un engagement de prêt de 220 millions de dollars de la BIC représente le premier investissement dans le cadre de son Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IRRH), qui vise à accroître le déploiement par le secteur privé d'infrastructures de recharge à grande échelle.

Ces installations permettront de presque doubler le nombre total de ports de recharge rapide publics universels actuellement disponibles au Canada*. FLO est un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes.

Selon Ressources naturelles Canada, le secteur des transports représente 25 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. En augmentant la quantité de bornes de recharge pour VE disponibles à travers le Canada, l'adoption de véhicules à zéro émission devrait progresser, ce qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des transports.

Le partenariat entre la BIC et FLO vise à atténuer les risques liés à l'incertitude quant au rythme d'adoption des VE et à l'utilisation des bornes de recharge, qui ont été par le passé des obstacles à l'investissement en infrastructure de recharge.

Le projet comprendra la mise en place d'un réseau de bornes de recharge rapide détenues et exploitées par FLO, utilisant principalement la borne FLO UltraMC à deux ports annoncée récemment, une borne ultra-rapide de 320 kilowatts conçue pour maximiser la livraison d'énergie et recharger la plupart des VE à 80 % en 15 minutes. Les bornes devraient être installées d'ici quatre ans sur approximativement 400 sites à travers le Canada.

FLO collaborera avec les propriétaires de sites de recharge pour installer ces bornes le long des corridors admissibles et dans les collectivités urbaines et de banlieue comptant plus de 20 000 habitants. Ce modèle représente une occasion intéressante pour les propriétaires de sites qui souhaitent offrir des services de recharge sans assumer les responsabilités de planification, d'installation et d'exploitation associées au déploiement des bornes. Les personnes souhaitant obtenir plus de renseignements sur la façon d'accueillir un site de recharge FLO peuvent consulter « Détenu et exploité par FLO | FLO Canada ».

En savoir plus sur l'Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la BIC.

Citations

« Depuis le lancement de notre Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène, nous avons agi rapidement pour collaborer avec le secteur privé et accroître la disponibilité de l'infrastructure de recharge des VE. Grâce à notre investissement de 220 millions de dollars avec FLO, environ 2 000 ports à recharge rapide seront mis en service à travers le Canada afin d'accélérer l'adoption des VE partout au pays. Cet investissement contribuera à atténuer les craintes concernant l'autonomie et à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Nous espérons établir de nouveaux partenariats pour favoriser le déploiement à grande échelle de bornes de recharge et de ravitaillement en hydrogène partout au Canada. »

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Avec environ 2 000 ports de recharge rapide publics universels* actuellement disponibles au Canada, ce partenariat extraordinaire permet de pratiquement doubler le nombre de bornes rapides publiques à courant continu à travers le pays. Nous sommes heureux d'avoir un partenaire prêteur comme la BIC et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble en vue d'accélérer le développement de la recharge rapide et fiable des VE, une étape essentielle à l'adoption des VE au Canada. »

Louis Tremblay, président et chef de la direction, FLO

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et la recharge plus accessible partout où les Canadiens et les Canadiennes vivent, travaillent et se divertissent. L'investissement dans de nouvelles bornes de recharge pour VE, comme celles annoncées aujourd'hui à travers le Canada, permettra à la population canadienne de prendre les rênes vers un avenir carboneutre et contribuera à la réalisation de nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressource naturelles

Faits saillants

En septembre 2022, la BIC a lancé son Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IIRR) pour les véhicules à zéro émission, d'un montant de 500 millions de dollars.

a lancé son Initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IIRR) pour les véhicules à zéro émission, d'un montant de 500 millions de dollars. Le partenariat entre la BIC et FLO contribue à l'objectif du gouvernement du Canada d'ajouter 50 000 nouveaux chargeurs de VE et stations de ravitaillement en hydrogène partout au pays.

et FLO contribue à l'objectif du gouvernement du d'ajouter 50 000 nouveaux chargeurs de VE et stations de ravitaillement en hydrogène partout au pays. Chaque mois, FLO permet plus de 1 000 000 sessions de recharge grâce à plus de 90 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels.

FLO est actuellement en discussion avec des partenaires potentiels afin de financer les déploiements qu'elle possède et exploite.

Tous les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

* à l'exclusion des ports de recharge non universels et non branchés à un réseau, selon Ressources naturelles Canada.

