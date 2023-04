LA FONDATION STALLERGENES GREER SOUTIENT L'INNOVATION ET LA MÉDECINE DE PRÉCISION DANS LE DOMAINE DES ALLERGIES





Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans la recherche, le diagnostic et le traitement des allergies respiratoires, a le plaisir d'annoncer les orientations stratégiques de sa fondation.

La Fondation Stallergenes Greer, sous l'égide de la Fondation de France, oeuvre à construire un monde en meilleure santé pour les générations futures. Elle déploie son action dans trois domaines :

Soutenir la recherche scientifique pour stimuler l'innovation et développer la médecine de précision,

Contribuer à la formation des futurs spécialistes des allergies via des partenariats académiques,

S'engager en faveur du climat et de la protection de l'environnement pour améliorer la prévention et le traitement des allergies.

L'approche globale mise en oeuvre par la Fondation Stallergenes Greer a pour but de contribuer à l'initiative « One Health », soutenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui appelle à « une collaboration multidisciplinaire, aux niveaux local, national et mondial, pour une santé humaine, animale et environnementale optimale ».

« L'orientation stratégique de la Fondation Stallergenes Greer reflète notre engagement sans faille à faire progresser la science et la médecine de précision dans le domaine de l'allergie au bénéfice de la société dans son ensemble. A travers ses actions, la fondation contribuera à des collaborations majeures pour relever les défis complexes de l'allergie et de la santé environnementale. Je souhaite à cette occasion remercier les membres de notre Conseil scientifique, dont l'expérience et la vision stratégique constituent des atouts significatifs pour la fondation Stallergenes Greer », déclare Michele Antonelli, Directeur général de Stallergenes Greer et Président de la Fondation Stallergenes Greer.

La Fondation Stallergenes Greer soutiendra des projets innovants en matière de recherche (fondamentale, appliquée, environnementale et sociétale) et d'éducation.

En 2023, la fondation attribuera jusqu'à 150 000 ? à des travaux d'excellence soit menés par un scientifique en début ou en milieu de carrière pour faire progresser la médecine de précision appliquée à l'allergie, soit dans le domaine environnemental pour améliorer la prévention et le traitement des allergies.

La Fondation Stallergenes Greer est dirigée par un Comité exécutif qui réunit le Conseil de direction et le Conseil scientifique.

Le Conseil de direction est composé de dirigeants de Stallergenes Greer :

- Michele Antonelli, Directeur général,

- Amer Jaber, vice-Président exécutif Opérations, Europe et International,

- Dominique Pezziardi, Directeur général France, Belgique et Luxembourg, Directeur Global Prix et Accès au marché,

- Catherine Kress, Directrice de la Communication et de la Responsabilité d'entreprise.

Le Conseil scientifique se compose d'experts scientifiques et médicaux renommés :

- Pascal Demoly, Professeur de pneumologie et Chef de service au CHU de Montpellier (France),

- Alessandro Fiocchi, Directeur du service d'allergologie de l'hôpital pour enfants Bambino Gesù, Rome, Cité du Vatican (Italie),

- Carla Irani, Professeure agrégée de médecine interne et d'immunologie clinique, allergologie-asthme immunologique au Centre médical universitaire de l'Hôtel Dieu de France, Beyrouth (Liban),

- Kari Nadeau, PhD, Présidente du Département Santé environnementale, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston (États-Unis).

A PROPOS DE STALLERGENES GREER INTERNATIONAL AG

Stallergenes Greer International AG, dont le siège social est situé à Baar (Suisse) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans la recherche, le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d'immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer International AG est la société mère de Greer Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France). Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.stallergenesgreer.com.

À PROPOS DE LA FONDATION DE FRANCE

Créée en 1969, la Fondation de France est un organisme privé reconnu d'utilité publique, dont la mission est d'accompagner toutes les formes de philanthropie afin de les concrétiser en actions d'intérêt général. Au travers des 945 fondations sous son égide, elle soutient chaque année plus de 10 000 initiatives aussi prometteuses qu'innovantes, en France comme à l'étranger. Organisme indépendant et privé, la Fondation de France exerce son action grâce à la générosité des donateurs.

26 avril 2023 à 04:30

