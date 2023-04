Janya, une plateforme de playout en cloud, s'associe à Frndly TV pour diffuser quatre chaînes





ATLANTA, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Janya, un fournisseur de solutions complètes de plateforme cloud, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Frndly TV pour proposer quatre chaînes sur le service Frndly TV. Frndly TV est le fournisseur de télévision en direct le plus abordable en Amérique, offrant de nombreux réseaux de télévision en direct parmi les mieux notés aux États-Unis. Ce partenariat permet à Frndly TV d'accéder aux services de Janya pour générer du contenu et distribuer des chaînes en direct aux États-Unis.

La solution Janya Cloud Playout permet aux producteurs de chaînes de télévision de bénéficier d'une gamme de fonctionnalités uniques telles que le playout en cloud linéaire 24x7, le studio dans le cloud, le découpage et le montage vidéo, la plateforme d'actualités dans le cloud, la publication, la distribution et la monétisation par l'intermédiaire de sa plateforme. Le service vMVPD de Frndly TV propose des programmes télévisés à des prix avantageux pour les utilisateurs, avec plus de 40 chaînes de télévision en direct, dont Hallmark Channel, A&E, The History Channel, Game Show Network, INSP, Lifetime, UPtv, Curiosity Stream, The Weather Channel et GAC Family, entre autres. Frndly TV diffuse quatre chaînes en utilisant la solution Janya Cloud Playout.

M.V. Prabhakar, directeur technique de YuppTV/Janya a déclaré : « L'adoption de la technologie dans le monde entier a offert aux producteurs de contenu des possibilités sans précédent. Elle permet d'atteindre un public plus large et de générer de nouvelles sources de revenus grâce à une mise sur le marché plus rapide. Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec le principal fournisseur de services OTT, Frndly TV, en fournissant nos services Janya-Cloud Playout pour leur permettre d'apporter un contenu nouveau et passionnant aux téléspectateurs et à leurs familles en Amérique. »

Joey Monjure, vice-président produits et expérience client chez Frndly TV a déclaré : « En tirant parti de la solution de playout en cloud de Janya, nous sommes en mesure de proposer des chaînes uniques. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat et de continuer à accroître l'engagement de nos abonnés en leur proposant des contenus supplémentaires. »

À propos de Janya

Janya est une plateforme de playout en cloud qui permet aux diffuseurs, tels que les fournisseurs de télévision en direct, de vidéo à la demande et de vidéo à la carte, de disposer d'un réseau multicanal pour atteindre un public plus large et de bénéficier de nouvelles sources de revenus grâce à une mise en place immédiate, sans capital initial et à des réseaux FAST qui permet une monétisation du contenu par la publicité.

