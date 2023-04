Midea dévoile sa solution de gestion intelligente de l'énergie, MHELIOS, pour promouvoir un mode de vie plus intelligent et plus écologique





GUANGZHOU, Chine, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- Midea, marque leader dans le domaine des appareils électroménagers intelligents, a présenté sa dernière solution de gestion intelligente de l'énergie, le Midea Home Energy Linkage Inverter Optimization System (MHELIOS), lors de la 133e Foire de Canton, l'une des expositions commerciales internationales les plus importantes au monde, qui s'est tenue en avril. Il s'agit de la dernière innovation de Midea en matière de solutions professionnelles pour la gestion de l'énergie domestique, qui permet aux propriétaires de mieux contrôler leur consommation d'énergie et de la rendre plus durable.

MHELIOS est une solution intelligente de gestion de l'énergie qui comprend un gestionnaire d'énergie intelligent, qui fonctionne comme un onduleur hybride. Associée à des panneaux solaires, des systèmes de stockage d'énergie et des appareils ménagers intelligents, MHELIOS maximise l'utilisation de l'électricité durable. Avec un rendement de 98,2 % et grâce à la technologie de scan I-V Curve, cette solution de gestion intelligente de l'énergie permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire. Son système de stockage d'énergie permet d'augmenter la capacité de manière flexible, de 5 kWh à 40k Wh, afin de permettre des taux d'autoconsommation photovoltaïque maximaux et de répondre à différentes situations. Avec un temps de commutation de 10 ms et une technologie de sortie hors réseau déséquilibrée, cette solution offre d'excellentes performances de sauvegarde, permettant aux utilisateurs de ne pas être pris au dépourvu en cas de panne soudaine, voire de ne pas en être conscients.

Parallèlement à la fonction de gestion du stockage de l'énergie, la solution MHELIOS permet un contrôle intelligent des pompes à chaleur et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Avec l'aide de la technologie AIoT, le système surveille le moment et la quantité d'énergie utilisée par les pompes à chaleur et le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC). Le système contrôle de manière intelligente le fonctionnement du CVC et de la pompe à chaleur sans compromettre le confort et la commodité des utilisateurs, en convertissant l'énergie photovoltaïque excédentaire en eau chaude, en climatisation et en chauffage des locaux afin de maximiser les économies. Dans le même esprit de contrôle intelligent de l'énergie, la solution MHELIOS a été conçue pour en faciliter la gestion. L'énergie solaire, le stockage de l'énergie, les systèmes CVC et les pompes à chaleur peuvent tous être gérés efficacement par le biais d'une application afin de réduire les coûts associés à la consommation d'énergie. Les propriétaires peuvent ainsi réaliser des économies grâce à un suivi en temps réel et maintenir un mode de vie durable sans sacrifier leur confort ou leur commodité.

MHELIOS est la nouvelle initiative de Midea qui s'engage à rendre la planète plus durable. Tout en se consacrant au développement et à la fabrication d'appareils électroménagers et de systèmes énergétiques intelligents, la société s'est engagée dans sa stratégie durable depuis 2021. Cette stratégie prévoit notamment d'atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2030 et d'être neutre en carbone d'ici 2060. Les autres étapes de cet engagement comprennent la conception, l'approvisionnement et la fabrication durables, afin de garantir que les produits de la société reflètent ses valeurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055013/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055014/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_2.jpg

25 avril 2023 à 22:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :