Mesures d'urgence en vue du 1er juillet - Un diachylon sur la plaie béante de la crise du logement





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Déclaration de Cédric Dussault, co-porte-parole du RCLALQ, relativement aux mesures d'urgence en vue du 1er juillet annoncées par la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau :

« Face à un problème qui grandit d'année en année, on répète les mêmes solutions nettement insuffisantes et inadéquates. On met de la peinture sur des fissures béantes. Encore une fois, les locataires sont abandonné.e.s, et en paieront le prix. Les services d'aide à la recherche de logement, c'est bien beau, mais à quoi ça sert quand il n'y a pas de logement? Ou qu'ils sont complètement inabordables? Quant au Programme de supplément au loyer, le gouvernement et la ministre savent très bien que ces sommes dilapidées au privé sont de moins en moins utilisées, les propriétaires profitant de l'explosion des loyers pour sortir du programme. Ces solutions n'ont rien de concret, au contraire: une bonne partie des sommes annoncées (déjà ridicules par rapport à l'importance du problème) ne serviront à rien. C'est une opération de communication et de relations publiques, sans plus. La seule qualité de cette annonce, c'est qu'elle vient plus tôt que d'habitude cette année. Tant qu'à abandonner les locataires à leur sort, autant leur dire tôt pour qu'iels ne s'attendent à rien. »

rclalq.qc.ca

SOURCE Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ)

25 avril 2023 à 12:55

