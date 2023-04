De milliers de bénévoles de communautés à travers le Canada s'apprêtent à préparer leurs sentiers pour le printemps. Sentier Transcanadien octroie 192 subventions de La grande corvée!





MONTREAL, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentier Transcanadien annonce aujourd'hui avoir octroyé 192 subventions de La grande corvée aux organisations et groupes bénévoles de sentiers qui administrent, entretiennent et optimisent le Sentier Transcanadien d'un océan aux deux autres. Chaque année, des milliers de bénévoles entreprennent des projets à travers le Canada afin que tous les usagers puissent profiter, de façon sécuritaire, des bienfaits des loisirs en plein air sur le Sentier Transcanadien.



Chaque saison apporte des défis uniques à plus de 500 groupes et organisations de sentiers qui entretiennent et prennent soin du Sentier Transcanadien. Le programme La grande corvée finance des projets visant à améliorer des tronçons du Sentier et à soutenir la transition d'une saison à l'autre. Les bénéficiaires de la subvention ont reçu des montants allant de 1?000 $ à 2?000 $, des sommes qui pourront servir à différentes activités telles que l'entretien d'un sentier; la réalisation de petits projets d'amélioration sur des tronçons existants du Sentier Transcanadien; des événements communautaires de nettoyage; et la formation de bénévoles.

Ce printemps, les groupes de sentiers à travers le Canada organiseront un total de 192 projets et événements de La grande corvée dans 174 communautés, chacun d'entre eux étant conçu de manière unique pour répondre aux besoins et aux objectifs de la communauté pour leur tronçon du Sentier, y compris : un rallye de plantation d'arbres de deux jours à Cochrane, en Alberta; un rassemblement pour la protection de la terre avec les jeunes autochtones et non-autochtones à Crow Wing Trail, au Manitoba; une formation sur la sécurité sur les sentiers à Fredericton, au Nouveau-Brunswick; et un événement d'installation de décors de sentier avec des étudiants du secondaire à Digby, en Nouvelle-Écosse.

«?Félicitations à tous les bénéficiaires de subventions de La grande corvée 2023. Votre dévouement et votre enthousiasme pour le travail important de l'entretien du Sentier Transcanadien sont reflétés dans la diversité des projets planifiés à travers le pays. Merci aux milliers de bénévoles et aux communautés pour la préparation du Sentier Transcanadien à une haute saison bien occupée,?» dit Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. «?Nos partenariats locaux sont essentiels pour garantir que le Sentier Transcanadien soit sécuritaire et prêt pour que tout le monde puisse en profiter, aujourd'hui et à l'avenir.?»

Un nouveau sondage national Léger publié la semaine dernière confirme que la fréquentation des sentiers par les Canadiens ne cesse d'augmenter après la pandémie. Un pourcentage impressionnant, soit 72 % des Canadiens, ont fréquenté les sentiers au cours des douze derniers mois et 80 % des personnes interrogées déclarent qu'ils ont l'intention de fréquenter les sentiers dans la prochaine année. La promotion des sentiers locaux crée davantage d'engagement communautaire; 89 % des Canadiens reconnaissent que les sentiers apportent une valeur ajoutée à la qualité de vie de leur communauté. Les sentiers jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique; 87 % des usagers de sentiers à travers le Canada le font pour minimiser leur impact sur la nature et l'environnement. Par ailleurs, 76 % des répondants sont d'avis que les sentiers contribuent de manière importante à la mise en place d'une économie touristique, et 56 % des répondants ont déclaré qu'ils étaient susceptibles d'inclure et de fréquenter les sentiers dans leurs prochaines vacances ou projets de voyage.

Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada. Depuis avril 2018, le Programme de Financement des Sentiers a investi plus de 19,5 M$ dans 508 projets dans chaque province et territoire, avec une valeur des projets de sentiers soutenus supérieure à 124 M$. Le financement pour le Programme de Financement des Sentiers est fourni par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada.

Ce programme est ouvert à toutes les organisations de sentiers qui opèrent l'un des plus de 500 tronçons du Sentier Transcanadien. Il offre un soutien financier aux groupes pour les infrastructures de sentier et les travaux de réparation majeurs, l'accessibilité et l'inclusivité sur les sentiers, le développement de destination de sentiers ainsi que pour les communautés autochtones afin qu'ils développent de nouveaux sentiers.

En plus d'offrir un financement pour les infrastructures grâce au Programme de Financement des Sentiers, Sentier Transcanadien soutient les gestionnaires de sentiers par le biais d'un ensemble de programmes, y compris par les initiatives de financement telles que les subventions de La grande corvée, pour assurer la pérennité du Sentier ? dès aujourd'hui et pour nombreuses générations à venir. Sentier Transcanadien soutient les efforts locaux de conservation, dont l'optimisation des espaces verts, la protection de la biodiversité, et la restauration des écosystèmes qui renforcent notre économie et enrichissent notre qualité de vie.

La grande corvée est généreusement soutenue par le fonds Energizing Life Community Fund de Hydro One, Columbia Sportswear et Athletic Brewing Co.

À propos de Sentier Transcanadien

S'étendant sur plus de 28?000 kilomètres sur la terre ferme et sur l'eau, le Sentier?Transcanadien est le plus long réseau de sentiers récréatifs du monde. Reliant trois océans?(l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique), le Sentier rattache 15?000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C'est un corridor qui relie les divers paysages, saisons, personnes et expériences du Canada et qui favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier?Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui gère ce sentier national en collaboration avec des partenaires locaux du Sentier. Grâce au financement du gouvernement du Canada, par l'entremise de Parcs?Canada, et aux investissements de tous les ordres du gouvernement et de généreux donateurs, Sentier?Transcanadien est le plus grand investisseur en infrastructures de sentiers au pays, soutenant les améliorations et la croissance du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

