True Green Capital Management LLC annonce la clôture récente de son investissement dans la société Faradae SAS, son tout premier investissement en Europe.





LYON, France, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le fonds américain True Green Capital Management LLC (TGC) entre au capital de la société lyonnaise Faradae pour développer l'autoconsommation photovoltaïque en France. Faradae développe, finance et opère des installations photovoltaïques en autoconsommation. Ses installations alimentent les locaux de ses clients : immeubles de bureaux, établissements de santé, hôtels, bâtiments municipaux...À l'heure où d'autres développeurs se positionnent sur des installations toujours plus grandes, Faradae fait le choix d'équiper des toits relativement petits, présentant une certaine complexité juridique (immeubles en location, promotion, copropriété) avec l'intention d'oeuvrer en profondeur à la transition énergétique de notre société.

Faradae a été fondé en 2019 par Thomas Lawson et Michel Lerendu pour lever les derniers freins à l'autoconsommation en fournissant le soutien juridique et financier qui fait souvent défaut aux projets les plus pertinents dans le domaine du développement photovoltaïque.

Dotée d'une équipe de 10 collaborateurs et de nombreux projets en cours d'étude, Faradae équipe actuellement en toiture ou en ombrière de parking une centaine de sites. Cette levée de fonds sera l'occasion pour l'entreprise de structurer son organisation et asseoir une nouvelle phase d'accélération du développement de ses projets.

« Nous sommes ravis de faire passer Faradae à une nouvelle étape de croissance. Nous avons été

conquis par l'expérience et les capacités opérationnelles de TGC dans le domaine de

la distribution de production solaire," a déclaré Tom Lawson, PDG et co-fondateur de

Faradae. « Pour nous, TGC s'est avéré représenter bien plus qu'une levée de fonds - nous sommes vraiment impressionnés par leur expérience tant en matière de création d'entreprise et d'exploitation que dans leur compréhension de nos enjeux, ce qui n'est pas si courant chez les investisseurs en capital-investissement. »

« Faradae partage notre conviction fondamentale que la distribution commerciale de production solaire est le segment le plus attractif de notre industrie » a fait remarquer Panos Ninios, Managing Partner et cofondateur de TGC. « Notre collaboration ouvre la voie à notre développement rapide dans ce secteur en France. »

« Le moment est parfait pour le déploiement solaire », poursuit Tom Lawson. « Nos installations alimentent nos clients et leurs bâtiments, en les protégeant de la volatilité des prix de l'énergie. Les prix en Europe ont augmenté très rapidement et sont devenus volatiles, sans compter les incitations réglementaires en faveur de l'autoconsommation par rapport à la vente au réseau. »

Avec son quatrième fonds de 660 millions de dollars, TGC continue de cibler ces marchés dynamiques, ainsi que certains nouveaux marchés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Union européenne, où l'entreprise estime qu'elle peut faire valoir un avantage concurrentiel intéressant dans les stratégies qui ont fait son succès actuel.

Jones Day (David Swinburne, Adrien Descoutures, Kévin Bousset) a été le conseil juridique de TGC et Edwards & Praly (Olivier Edwards, Lucie Praly) celui de Faradae.

À propos de True Green Capital Management LLC

TGC est une société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures d'énergie renouvelable basée à Westport, Connecticut. Ayant développé ses propres capacités d'exploitation d'entreprises, TGC a levé quatre fonds de capital-investissement dont la clôture du dernier a eu lieu en mai 2022. TGC gère plus d'un milliard de dollars de capitaux propres, avec plus de 600 millions de dollars de capital à investir au cours des quatre prochaines années. A ce jour, TGC a investi dans des portefeuilles de production d'énergie solaire distribuée à travers 14 États américains, fournissant une énergie renouvelable propre et fiable, et tend désormais à se concentrer sur le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'entreprise a été fondée en juillet 2011 et est dirigée par une équipe de professionnels de l'investissement ayant fait leurs preuves et démontré leur capacité à créer, financer, construire et exploiter des projets de production d'énergie renouvelable distribuée à l'échelle institutionnelle.

Pour en savoir plus, visitez https://truegreencapital.com/ .

A propos de Faradae

Faradae est une SAS, établie à Lyon, qui développe, finance et opère des installations photovoltaïques en autoconsommation sur les toits de bâtiments tertiaires et industriels. Faradae accompagne aussi bien des foncières, des promoteurs, des établissements de santé, hôteliers ou les collectivités dans leur transition énergétique et dans la réduction de leurs factures d'électricité. Faradae est porté par une équipe ambitieuse qui se donne pour mission de décarboner le portefeuille immobilier de ses clients et contribuer à l'indépendance énergétique du pays. Pour en savoir plus, visitez www.faradae.com

25 avril 2023 à 09:30

