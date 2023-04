9 M$ pour la modernisation des opérations forestières





QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Dans le but d'accroître la productivité et de réduire les frais d'exploitation des entreprises forestières, le gouvernement du Québec alloue une somme de 9 M$ pour la mise en place du Programme de modernisation des opérations forestières.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à l'occasion de l'ouverture du Carrefour Forêts 2023 au Centre des congrès de Québec.

En vigueur jusqu'au 31 mars 2025 ou jusqu'à épuisement des fonds, le Programme vise trois objectifs :

réaliser des études de faisabilité sur des projets de modernisation des opérations forestières;

implanter des cours à bois et moderniser celles déjà en place;

moderniser les moyens logistiques utilisés dans les opérations forestières.

Les entreprises peuvent maintenant bénéficier de nouvelles technologies permettant d'optimiser leur fonctionnement. Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, elles seront donc mieux outillées pour utiliser les nouvelles technologies et faire face aux enjeux de rareté de main-d'oeuvre.

Citation :

« La compétitivité du secteur forestier québécois est tributaire de l'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement, qui va de la récolte en forêt jusqu'au transport des bois vers les usines de transformation. Ce secteur étant très important pour le développement économique du Québec et de ses régions ainsi que pour la décarbonation de notre économie, les initiatives de modernisation deviennent incontournables. C'est pourquoi j'invite les entreprises forestières à soumettre leurs demandes d'aide financière dans le cadre de ce programme. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Programme s'inscrit dans la mesure de 15 M$ sur trois ans pour la modernisation des opérations forestières annoncée en mars 2022 lors du discours du budget 2022-2023.

Dans le contexte du Programme, les opérations forestières se définissent comme l'ensemble des travaux se rapportant à la récolte et au transport de la matière ligneuse ainsi qu'aux cours à bois.

Les requérants admissibles au Programme sont :

les entreprises ou les regroupements d'entreprises à but lucratif légalement constitués;



les organismes sans but lucratif légalement constitués.

Le requérant doit avoir un établissement au Québec et y exercer les activités découlant du projet.

L'aide financière maximale s'élève à 50 % des dépenses admissibles, avec une limite de 100?000 $ par projet. Pour les cours à bois, la limite est de 250?000 $.

Organisé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le Carrefour Forêts 2023 a lieu du 25 au 27 avril au Centre des congrès de Québec sur le thème « Savoir. S'adapter. Avancer ».

25 avril 2023

