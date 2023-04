Bell étend son service 5G+ au Manitoba et offre aux Manitobains la technologie mobile la plus rapide qui soit sur le meilleur réseau 5G du Canada





Le service 5G+ de Bell est maintenant offert à East St. Paul , Headingley , St. Andrews et Winnipeg .

, , et . Grâce à la 5G+, la technologie mobile la plus rapide au pays, les Manitobains pourront profiter d'une expérience mobile supérieure, notamment de vitesses plus élevées et d'une plus grande réactivité.

Le réseau 5G de Bell a été nommé le plus rapide au Manitoba dans le rapport de PCMag sur les réseaux mobiles les plus rapides au Canada en 2022 .

WINNIPEG, MB, le 25 avril 2023 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui l'arrivée du service 5G+ au Manitoba, offrant ainsi aux clients la technologie mobile la plus rapide du pays à ce jour sur le réseau sans fil 5G le mieux classé de la province. Offerte à East St. Paul, Headingley, St. Andrews et Winnipeg, la technologie Bell 5G+ est plus rapide et plus réactive en plus de permettre une expérience mobile supérieure.

Bell a commencé le déploiement du spectre sans fil de 3 500 MHz à l'été 2022, introduisant le service 5G+ dans des régions de l'Ontario, du Canada atlantique et de l'Ouest canadien. Avec l'expansion du service au Manitoba annoncée aujourd'hui, plus de 40 % de la population canadienne peut maintenant profiter du service 5G+ de Bell, y compris de vitesses de téléchargement théoriques de pointe de 3 Gbit/s dans certains marchés.

« Je suis ravi d'offrir aux clients de Bell au Manitoba l'accès à la technologie mobile la plus récente et la plus évoluée actuellement offerte. Avec la 5G+, nous ouvrons la voie à l'avenir de la connectivité, à l'autonomisation des entreprises, à l'amélioration de l'expérience des consommateurs et à de nouvelles possibilités. Associée à nos investissements continus dans le service large bande dans la région, cette étape représente notre engagement en faveur de l'innovation et à offrir des services de réseau et de communication de calibre mondial à nos clients du Manitoba. »

- Paul Norris, vice-président, ventes (marché consommateur) et vice-président exécutif, Bell MTS et Ouest du Canada

Les clients abonnés au service 5G qui ont un appareil et un forfait compatibles à la technologie 5G+ et qui se trouvent à l'intérieur des zones de couverture 5G+ du Manitoba peuvent profiter des vitesses 5G+ de Bell dès maintenant. Ceux situés hors des zones de couverture pourront continuer à profiter des services 5G, LTE et 4G sur le meilleur réseau au pays.

Pour en savoir plus sur le service 5G+, y compris la couverture, les tarifs, la disponibilité et les appareils compatibles, visitez le site Bell.ca/reseau .

Connecter les Manitobains à de nouvelles possibilités économiques

Plus tôt ce mois-ci, Bell MTS a annoncé son intention de connecter davantage de Manitobains à de nouvelles possibilités économiques grâce à son engagement à investir dans les services large bande dans les petites et grandes collectivités de la province. Totalement financé par Bell, ce programme d'expansion du réseau large bande en milieu rural fournira aux collectivités de East St. Paul, Gimli, Headingley, Ste Anne, Teulon et West St. Paul des connexions entièrement optiques, rapides et de grande capacité avec des vitesses de téléchargement Internet pouvant atteindre 1,5 Gbit/s ainsi qu'un accès aux principaux services de Bell MTS, comme Télé Fibe. Avec plus de 1,3 milliard de dollars investis en dépenses en immobilisations depuis 2017 pour offrir des connexions de grande qualité à plus de Manitobains, Bell MTS procède au déploiement accéléré de ses réseaux à fibre large bande, 5G et Internet résidentiel sans fil.

Quelques faits

Bell 5G+ offre aux Manitobains la technologie mobile la plus rapide à ce jour.

Les résidents des collectivités de East St. Paul , Headingley , St. Andrews et Winnipeg ont désormais accès au service 5G+, dont la couverture a été entendue.

, , et ont désormais accès au service 5G+, dont la couverture a été entendue. Bell offre maintenant son service 5G+, y compris des vitesses de téléchargement théoriques de pointe de 3 Gbit/s dans certains marchés, à plus de 40 % de la population canadienne.

Les Manitobains situés en dehors des zones de couverture 5G+ peuvent profiter du service 5G sur le meilleur réseau 5G du Canada, qui couvre plus de 70 % de la population du Manitoba .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

Questions des médias

Morgan Shipley

[email protected]

Questions des investisseurs

Richard Bengian

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos plans de déploiement pour les réseaux et nos dépenses d'investissement prévues, ainsi que les avantages qui devraient en être tirés, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos attentes à la date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de déploiement pour les réseaux et nos dépenses d'investissement prévues ainsi que les avantages qui devraient en être tirés font l'objet de risques et, par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de déploiement pour les réseaux seront complétés, que nos dépenses d'investissement prévues seront effectuées, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. L'achèvement de nos plans de déploiement pour les réseaux suppose, entre autres, la disponibilité de suffisamment d'équipement, de main-d'oeuvre et de capitaux, et la valeur de nos dépenses en immobilisations planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité d'équipement, de main-d'oeuvre et de sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que nos déploiements pour les réseaux et nos dépenses d'investissement réels pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2022 de BCE Inc. (BCE) daté du 2 mars 2023 et le communiqué de presse de BCE daté du 2 février 2023 annonçant ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2022 pour obtenir plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-tendant certaines déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces documents étant déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov ). Ces documents sont également accessibles à BCE.ca .

SOURCE Bell Canada

25 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :