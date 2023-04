JA Solar à nouveau nommée par EUPD « Meilleure marque de photovoltaïque » en Amérique latine et en Afrique





PÉKIN, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, JA Solar, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits photovoltaïques (PV), s'est vu décerner le titre de « Meilleure marque de photovoltaïque » dans la région LATAM (et ses principales économies, le Brésil, le Mexique et le Chili) et en Afrique (et sa principale économie, le Nigeria) par EUPD Research, un institut de recherche mondial qui fait autorité, soulignant ainsi les performances exceptionnelles de JA Solar sur le marché dans ces pays et ces régions.

EUPD Research, un institut de recherche indépendant de renommée mondiale possédant une vaste expérience en matière de recherche, a mené des recherches approfondies sur les installateurs de systèmes photovoltaïques locaux et les utilisateurs finaux afin de sélectionner les entreprises qui excellent dans divers domaines tels que la sensibilisation, la satisfaction des clients, le choix des clients et la gamme de distribution, et leur a décerné le prix « Meilleure marque de photovoltaïque ». Ce prix est prestigieux et reconnu dans l'industrie photovoltaïque mondiale, et constitue une bonne référence dans le choix de produits photovoltaïques de haute qualité par les clients.

Ces dernières années, JA Solar s'est vu décerner le titre de « Meilleure marque de photovoltaïque » par EUPD en Europe, dans la région MENA, en Allemagne, en France, en Pologne, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, en Australie, au Vietnam et dans d'autres pays et régions, ce qui est une reconnaissance de la qualité des produits et services de JA Solar dans les pays et régions du monde entier, ainsi que de la contribution exceptionnelle de JA Solar au développement des marchés photovoltaïques dans ces pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060811/image1.jpg

