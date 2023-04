Renforcer les programmes de vulgarisation et d'information juridiques pour les jeunes racisés en Ontario





TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - L'accès à la justice est une valeur canadienne fondamentale et fait partie intégrante d'une société juste et équitable fondée sur la primauté du droit. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer un accès juste et équitable à la justice et aux services juridiques pour les communautés racisées, y compris les jeunes racisés, de l'ensemble du pays, ainsi qu'à lutter contre le racisme et la discrimination systémiques sous toutes leurs formes et à toutes les étapes du système de justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé l'octroi d'une aide financière au Réseau ontarien d'éducation juridique (ROEJ) pour l'élaboration d'outils de vulgarisation et d'information juridiques culturellement adaptés à l'intention des jeunes racisés en Ontario.

Le ROEJ offre un éventail de services qui visent à améliorer l'accès à la justice pour les jeunes et à favoriser l'établissement de liens entre le secteur de la justice et les collectivités. Afin d'accroître l'éducation et les connaissances juridiques, le ROEJ élaborera des programmes culturellement adaptés pour les jeunes noirs et autochtones des régions urbaines de l'Ontario. En collaboration avec des partenaires communautaires, des bénévoles du secteur de la justice et des jeunes, le ROEJ élaborera une série d'ateliers de vulgarisation et d'information juridiques visant à informer les jeunes racisés de leurs droits légaux, à leur expliquer comment obtenir de l'information et du soutien, et à les aider à s'orienter dans le système de justice.

Afin d'aider le ROEJ à mener à bien cette importante initiative, le ministère de la Justice Canada lui a accordé un financement de 498 570 $ sur quatre ans, à compter de juillet 2022, dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation.

Citations

« Le ROEJ est très heureux de bénéficier de cette aide financière, car elle est essentielle à l'élaboration et à l'élargissement de ses programmes de vulgarisation et d'information juridiques. Grâce à ce financement, nous pourrons répondre directement aux besoins juridiques spécifiques des jeunes racisés et nous attaquer aux obstacles systémiques persistants. Nous sommes déterminés à travailler de concert avec les jeunes et avec nos partenaires afin d'élaborer des programmes éducatifs culturellement adaptés qui favorisent l'autonomisation. »

Kristy Pagnutti

Directrice générale, Réseau ontarien d'éducation juridique

« Au Canada, chaque personne a le droit d'avoir accès à la justice. L'exercice de ce droit exige des connaissances et des renseignements. Des programmes de vulgarisation et d'information juridiques adaptés à la culture sont essentiels pour s'assurer que les jeunes racisés au Canada disposent des outils dont ils ont besoin pour comprendre leurs droits au sein du système de justice. L'initiative du ROEJ aidera les jeunes à bâtir un avenir meilleur et favorisera la création de collectivités plus sûres et plus saines en Ontario au bénéfice de tous.

L'honorable David Lametti, C.P. c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a annoncé un investissement de 21,5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la fourniture d'information et de ressources juridiques adaptées à la culture, et réaliser un projet pilote de prestation de services de conseils juridiques pour les communautés racisées de l'ensemble du Canada . Ce financement appuie les organismes qui offrent gratuitement de l'éducation et de l'information juridiques au public ainsi que les organismes qui fournissent des services et des conseils juridiques aux communautés racisées. L'aide financière accordée au ROEJ pour son initiative de vulgarisation et d'information juridiques s'inscrit dans cet investissement.





. Ce financement appuie les organismes qui offrent gratuitement de l'éducation et de l'information juridiques au public ainsi que les organismes qui fournissent des services et des conseils juridiques aux communautés racisées. L'aide financière accordée au ROEJ pour son initiative de vulgarisation et d'information juridiques s'inscrit dans cet investissement. Le Programme juridique de partenariats et d'innovation (PJPI) fournit du financement sous forme de contribution pour des projets qui visent à assurer l'équité, la pertinence et l'accessibilité du système de justice canadien. Le PJPI appuie les activités qui répondent efficacement aux conditions changeantes qui influent sur la politique canadienne en matière de justice. Les priorités du PJPI comprennent l'accès à la justice, la lutte contre la violence familiale et les nouveaux enjeux en matière de justice. L'objectif à long terme du PJPI est de contribuer à améliorer l'accès au système de justice canadien et à renforcer le cadre juridique canadien.

Liens connexes

