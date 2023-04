Suspension de la négociation par l'OCRCVM - MNOW

Le CN a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2023. Le bénéfice par action (BPA) dilué s'est établi à 1,82 $ CA, en hausse de 38 % sur une base rajustée 1) et de 39 % tel que...

Le CN , Union Pacific Railroad et GMXT (BMV : GMXT) étaient fiers d'annoncer aujourd'hui la création du service intermodal Falcon Premium, un service de premier ordre entre le Mexique, les États-Unis et le Canada offrant une liaison ferroviaire...