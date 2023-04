Forum sur les infrastructures de transport : le milieu des affaires salue les annonces importantes pour la fluidité des transports dans la métropole





MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la douzième édition de son Forum stratégique sur les infrastructures de transport. Ce rendez-vous annuel des acteurs de l'industrie fut l'occasion de faire le point sur les travaux et projets pour améliorer les infrastructures de transport et de discuter de la fluidité des déplacements dans la métropole.

Cette édition a rassemblé 300 personnes au Fairmont Le Reine Elizabeth et s'est déroulée avec la participation de Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ).

« Les annonces de la ministre Guilbault à notre tribune sont rassurantes pour le milieu des affaires. Je salue le leadership de la ministre, qui a annoncé plusieurs mesures qui font écho aux solutions proposées dans notre étude Blocage minimum. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est responsable de plusieurs travaux d'envergure et il était ainsi essentiel que le gouvernement du Québec participe à la réflexion. Les mesures annoncées ce matin permettront de mieux intégrer les zones de travaux dans la trame urbaine et, à terme, d'ajuster les règles de gestion des chantiers au contexte spécifique de la métropole. Nous devrions voir des améliorations dès cet été, période charnière de travaux à Montréal », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Notre gouvernement est résolument engagé à faire des transports un vecteur de développement économique et de revitalisation à Montréal, le tout dans une perspective de mobilité durable. Le REM, le Projet structurant de l'Est, le prolongement de la ligne bleue, et j'en passe, démontrent notre volonté d'améliorer l'offre de transport collectif dans la Communauté métropolitaine de Montréal. Nous continuerons d'être des partenaires de premier plan pour notre métropole! », a déclaré Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

« Le développement du transport en commun doit être envisagé comme un levier de développement économique. À ce titre, nous avons eu la confirmation ce matin que le comité d'experts sur le Projet structurant de l'Est, piloté par l'ARTM, déposera son rapport final en juin. C'est un signal positif. Après plusieurs délais, il est nécessaire d'avancer rapidement afin d'être en mesure d'exploiter pleinement l'immense potentiel économique de l'est de l'île. Nous espérons que le dépôt de ce rapport sera suivi rapidement d'un échéancier clair de la part du gouvernement du Québec pour une mise en service au tournant de la fin de la décennie », a précisé Michel Leblanc.

« Le secteur privé attend avec impatience le développement d'infrastructures ferroviaires modernes au Canada, afin d'offrir aux voyageurs d'affaires une alternative rapide et efficace, en plus de relier les différentes places d'affaires canadiennes. Nous suivons déjà de très près le projet de train à grande fréquence porté par le ministre Alghabra. Nous lui demandons cependant de ne pas fermer la porte au train à grande vitesse sur les tronçons viables et d'étudier les avantages que nous pourrions en retirer. Dans un contexte où il est nécessaire d'augmenter les échanges interprovinciaux, nous avons besoin d'une liaison rapide et durable de centre-ville à centre-ville », a conclu Michel Leblanc.

