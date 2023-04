Staples/Bureau en Gros fait le point sur ses objectifs pour un avenir plus vert





L'Entreprise du travail et de l'apprentissage continue d'investir dans ses

programmes visant à offrir aux Canadiens des solutions écologiques faciles à

mettre en oeuvre.

RICHMOND HILL, ON, le 24 avril 2023 /CNW/ - en tant qu'entreprise passionnée de la planète, Staples/Bureau en Gros continue de monter la barre en offrant des solutions durables qui aident les Canadiens à faire des choix plus respectueux de l'environnement, y compris un assortiment de plus de 2500 produits écologiques. L'Entreprise du travail et de l'apprentissage s'est engagée à atteindre ses objectifs audacieux fixés en 2020 pour favoriser un avenir plus vert, notamment en continuant d'investir dans des programmes d'efficacité énergétique, de réacheminement des déchets et de recyclage qui contribuent à réduire notre impact collectif sur l'environnement, ce qui améliore la durabilité de nos communautés.

« En tant qu'Entreprise du travail et de l'apprentissage, la durabilité fait depuis longtemps partie de notre ADN et nos réalisations à ce jour reflètent ce dévouement », a déclaré David Boone, PDG de Staples/Bureau en Gros. « Nous savons que nous sommes tous responsables de notre planète et nous sommes enthousiastes à l'idée d'investir et de renforcer nos initiatives en matière de durabilité afin d'offrir aux Canadiens des solutions écologiques faciles à mettre en oeuvre et de susciter des changements positifs. »

Des objectifs pour un avenir plus vert

L'objectif de Staples/Bureau en Gros est de réduire son impact sur l'environnement en s'appuyant sur deux principaux piliers : améliorer le détournement et le recyclage des déchets et maximiser l'efficacité énergétique. En 2020, Staples/Bureau en Gros a fixé les objectifs suivants en collaboration avec ses partenaires pour aider les Canadiens à réduire l'impact environnemental d'ici 2025. Staples/Bureau en Gros est actuellement sur la bonne voie pour atteindre tous ses objectifs en 2025 :

Objectif d'ici 2025 -- recycler 13,5 millions de tonnes métriques d'articles de technologie. Résultats actuels : (de 2020 à aujourd'hui) 6 millions de tonnes métriques;

Objectif d'ici 2025 -- recycler 8 millions d'unités d'instruments d'écriture. Résultats actuels (de 2020 à aujourd'hui) : 4,5 millions d'unités;

Objectif d'ici 2025 -- recycler 8,5 millions d'unités de cartouches d'encre et de toner. Résultats actuels (de 2020 à aujourd'hui) : 4,4 millions d'unités;

Objectif d'ici 2025 -- recycler 750 millions de tonnes métriques de piles. Résultats actuels (de 2020 à aujourd'hui) : 6 millions de tonnes métriques;

L'intérieur et l'extérieur de tous les bâtiments seront équipés d'un éclairage à DEL d'ici 2025. Résultats actuels : 159 sur 315 propriétés équipées;

Objectif d'ici 2025 -- réduire la consommation de gaz naturel et d'électricité dans nos bâtiments de 10 % par rapport à notre niveau de référence jusqu'à une mise en service constante. Résultats actuels (de 2020 à aujourd'hui) : baisse de la consommation de gaz naturel de 5,6 % et baisse de la consommation d'électricité de 9,78 %.

Principales réalisations :

Au cours de la dernière année, Staples/Bureau en Gros a fait de grands progrès dans son parcours de passion pour la planète grâce à ses idées et à ses initiatives novatrices :

Bullfrog Power, notre principal partenaire de détail : Staples/Bureau en Gros continue d'approfondir son partenariat avec Bullfrog Power, ce qui permet à tous les espaces de travail conjoints de Staples Studio, les centres d'impression, les magasins ayant les centres de solutions et sa plateforme de commerce électronique d'être alimentés à 100 % par l'énergie propre et renouvelable de Bullfrog, certifiée par environnement Canada.

Soutenir les Canadiens avec des solutions de détournement facile des déchets : Staples/Bureau en Gros s'engage à réduire les déchets et continue d'investir dans des initiatives qui offrent aux Canadiens des solutions de recyclage faciles à mettre en oeuvre. Grâce à ses programmes, Staples/Bureau en Gros a recueilli plus de 20,5 millions de kilogrammes de déchets électroniques, a détourné 233,9 milliers de kilogrammes de piles et plus de 6 millions d'instruments d'écriture des sites d'enfouissement. Dans plus de 300 magasins Staples/Bureau en Gros au Canada, plusieurs solutions de recyclage gratuites sont proposées aux clients, notamment :

Recyclage de piles : Staples /Bureau en Gros s'est associée avec Call2Recycle dans le but de récupérer des piles usagées (rechargeables et alcalines) à des fins de recyclage, à partir de tous ses magasins, de Staples Professionnel et de son siège social. En reconnaissance des progrès accomplis, Call2Recycle a décerné à Staples /Bureau en Gros le prix de chef de file en matière de durabilité 2022.

/Bureau en Gros s'est associée avec dans le but de récupérer des piles usagées (rechargeables et alcalines) à des fins de recyclage, à partir de tous ses magasins, de Staples Professionnel et de son siège social. En reconnaissance des progrès accomplis, Call2Recycle a décerné à /Bureau en Gros le prix de chef de file en matière de durabilité 2022. Instruments d'écriture : L'année 2022 a marqué le 10 e anniversaire du partenariat de StapleséBureau en Gros avec TerraCycle , un programme conçu pour le recyclage des instruments d'écriture. Les clients sont encouragés à retourner leurs instruments d'écriture usagés tels que les stylos, les crayons, les marqueurs et les surligneurs à leurs magasins locaux. Les instruments sont ensuite envoyés à TerraCycle pour le recyclage.

L'année 2022 a marqué le 10 anniversaire du partenariat de StapleséBureau en Gros avec , un programme conçu pour le recyclage des instruments d'écriture. Les clients sont encouragés à retourner leurs instruments d'écriture usagés tels que les stylos, les crayons, les marqueurs et les surligneurs à leurs magasins locaux. Les instruments sont ensuite envoyés à TerraCycle pour le recyclage. Zero Waste Box MC : De plus, en partenariat avec TerraCycle, la Boîte Zéro Déchet est offerte auprès de Staples Professional et offre des solutions de recyclage faciles à toute entreprise ou installation. Grâce à la plateforme Boîte Zéro Déchet, vous pouvez recycler un certain nombre de déchets difficiles comme les capsules de café, l'équipement de sécurité et les déchets de bureau.

De plus, en partenariat avec TerraCycle, la Boîte Zéro Déchet est offerte auprès de Staples Professional et offre des solutions de recyclage faciles à toute entreprise ou installation. Grâce à la plateforme Boîte Zéro Déchet, vous pouvez recycler un certain nombre de déchets difficiles comme les capsules de café, l'équipement de sécurité et les déchets de bureau. Recyclage des produits électroniques : Staples /Bureau en Gros et son partenaire national de recyclage de produits électroniques, eCycle Solutions , récupèrent les appareils électroniques en fin de vie dans tous leurs emplacements*. Les articles recyclables acceptés sont les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les pièces d'ordinateur, les petits appareils ménagers et bien plus. Staples Professionnel offre aussi le recyclage électronique de produits technologiques par l'entremise de ses services de parc. Staples /Bureau en Gros est un fournisseur de déchets électroniques autorisé à l'échelle nationale par l'Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE).

/Bureau en Gros et son partenaire national de recyclage de produits électroniques, , récupèrent les appareils électroniques en fin de vie dans tous leurs emplacements*. Les articles recyclables acceptés sont les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les pièces d'ordinateur, les petits appareils ménagers et bien plus. Staples Professionnel offre aussi le recyclage électronique de produits technologiques par l'entremise de ses services de parc. /Bureau en Gros est un fournisseur de déchets électroniques autorisé à l'échelle nationale par l'Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE). Déchiquetage : Grâce au partenariat entre Staples et Iron Mountain , les clients peuvent accéder à des services de déchiquetage sécurisés et économiques. Tous les matériaux déchiquetés sont ensuite recyclés afin de minimiser les déchets et la pollution.

Grâce au partenariat entre et , les clients peuvent accéder à des services de déchiquetage sécurisés et économiques. Tous les matériaux déchiquetés sont ensuite recyclés afin de minimiser les déchets et la pollution. Programmes de recyclage de cartouches d'encre dans les écoles : Chaque année, 300 millions de cartouches d'encre se retrouvent dans les sites d'enfouissement nord-américains. Staples Canada /Bureau en Gros encourage les écoles partout au pays à s'inscrire à son programme de recyclage de cartouches d'encre pour les écoles en collaboration avec Clover Environmental Solutions afin de recevoir un bac de recyclage gratuit. Staples Professionnel, tous les magasins de détail et les livreurs de Staples /Bureau en Gros collectent également les cartouches d'encre et de toner auprès des consommateurs pour les recycler.

Chaque année, 300 millions de cartouches d'encre se retrouvent dans les sites d'enfouissement nord-américains. /Bureau en Gros encourage les écoles partout au pays à s'inscrire à son en collaboration avec Clover Environmental Solutions afin de recevoir un bac de recyclage gratuit. Staples Professionnel, tous les magasins de détail et les livreurs de /Bureau en Gros collectent également les cartouches d'encre et de toner auprès des consommateurs pour les recycler. Parc de véhicules électriques (VE) : Le premier parc de véhicules électriques de Staples /Bureau en Gros entreprendra ses activités sur le marché de Vancouver au début du mois de mai et plus de 10 véhicules seront déployés en Ontario plus tard cet été.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les objectifs de durabilité, les programmes de détournement et de recyclage des déchets, ainsi qu'un certain nombre de ressources informatives sur l'environnement, sur le site Web de Staples Canada/Bureau en Gros consacré à la durabilité, à bureauengros.com/a/contenu/durabilite.

À propos de Staples /Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. L'entreprise privée s'engage à être un partenaire dynamique et inspirant pour les clients qui visitent ses plus de 300 magasins et son site bureauengros.com. Elle possède deux marques qui soutiennent les clients d'affaires : Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et les entrepreneurs, et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept centres de travail collaboratif Staples Studio à l'échelle du pays. Grâce au Centre de solutions, les consommateurs peuvent accéder à une variété d'options d'emballage et d'expédition, ainsi qu'à une vaste gamme de services commerciaux. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au pays et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez le site bureauengros.com pour obtenir plus d'informations ou communiquez avec nous à @bureauengros sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok ou Pinterest.

* À l'exception des magasins situés à Calgary, en Alberta

