Boomi poursuit sa croissance mondiale avec une expansion à Vancouver, en Colombie-Britannique





BoomiTM, chef de file de la connectivité intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit sa présence mondiale et va ouvrir des bureaux au Canada. Boomi établira un centre d'excellence à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour soutenir les fonctions commerciales stratégiques, y compris les ventes et le développement de ses affaires. À mesure que Boomi s'étend à Vancouver, l'entreprise puisera dans la main-d'oeuvre locale hautement qualifiée, visant à ajouter immédiatement 80 membres de base à son équipe et à croître de façon exponentielle dans les mois et les années à venir. L'entreprise s'attend à avoir un impact à court terme de 20 millions de dollars sur l'économie locale, avec une expansion importante au cours des prochaines années, qui devrait dépasser 100 millions de dollars.

« C'est toujours un plaisir de voir des entreprises de premier plan choisir le Canada pour étendre leurs activités, et nous sommes heureux d'accueillir Boomi à Vancouver et de profiter des opportunités qu'elle apporte à notre industrie technologique locale », déclare François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Le Canada est une destination de choix pour les investissements d'entreprises technologiques de premier plan comme Boomi. Leur expansion est le témoin du travail des talents technologiques qualifiés du Canada et de l'écosystème florissant de la technologie numérique à Vancouver. »

Boomi propose des solutions d'automatisation intelligentes de bout en bout qui permettent aux organisations numériques modernes d'accélérer les résultats commerciaux avec la vitesse, la productivité, la flexibilité et la connectivité nécessaires. La société soutient environ 20 000 clients dans plus de 70 pays, y compris des marques mondialement reconnues telles qu'AT&T, LinkedIn, Moderna et Sky, ainsi que des partenaires et clients canadiens locaux tels que Deloitte Canada, Chemin de fer Canadien Pacifique et Ritchie Bros. Auctioneers.

« Deloitte a une alliance avec Boomi depuis plus de 5 ans et a été témoin de la forte croissance et de l'expansion de l'entreprise à l'échelle mondiale », déclare Morgan Arndt, Deloitte Canada. « Nous sommes heureux de voir Boomi établir une plus grande présence au Canada, afin de soutenir cet important marché. Alors que les entreprises de Vancouver et d'ailleurs poursuivent leur parcours de transformation numérique, le besoin de connecter et d'intégrer intelligemment leurs applications et leurs données est plus grand que jamais, et nous sommes fiers de travailler avec Boomi afin d'apporter ces capacités au Canada. »

Le nouveau centre d'excellence de Boomi, qui sera situé dans le centre-ville de Vancouver, exploitera et développera ses talents de direction locaux dans la région, qui apportent l'expertise d'organisations technologiques de premier plan telles que Crystal Decisions, Business Objects, SAP et Google. Boomi a récemment annoncé des nominations à des postes de direction avec des responsabilités mondiales qui seront basées dans la région, notamment le directeur commercial, Greg Wolfe ; la directrice du marketing, Alison Biggan ; le directeur de la stratégie, Rahim Bhatia ; et le vice-président du marché commercial mondial, Troy Anderson, qui dirigera le bureau de Vancouver.

« Nous sommes ravis d'accueillir Boomi à Vancouver en tant que nouveau membre du secteur technologique en pleine expansion de notre ville », déclare Ken Sim, maire de Vancouver. « La décision de Boomi de créer des emplois et des investissements ici démontre une fois de plus la croissance de Vancouver en tant que plaque tournante mondiale de la technologie et de l'innovation. »

« Boomi est un ajout bienvenu à l'écosystème technologique florissant de la Colombie-Britannique. La technologie est l'un des secteurs avec la croissance la plus rapide de Colombie-Britannique, avec plus de 11 000 entreprises employant plus de 131 000 personnes », déclare Brenda Bailey, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation. « Notre industrie technologique est au coeur de notre plan économique StrongerBC, qui comprend une grande expansion de l'enseignement technologique avec 2 900 nouveaux postes dans des établissements postsecondaires produisant 1 000 diplômés technologiques supplémentaires par an. Boomi offrira une excellente opportunité aux travailleurs technologiques de classe mondiale de la Colombie-Britannique d'entrer dans le domaine diversifié de l'intégration et de l'automatisation intelligentes. »

« Cette expansion est une opportunité passionnante pour Boomi de puiser dans le bassin de talents dans une ville dynamique et énergique qui embrasse l'innovation et la technologie », déclare Steve Lucas, PDG de Boomi. « Ayant travaillé en étroite collaboration avec de nombreux leaders technologiques de la région de Vancouver et avec notre engagement à fournir des solutions d'intégration et d'automatisation à la pointe de l'industrie, nous sommes impatients d'apporter notre expertise au Canada et de contribuer à la communauté technologique florissante de la région. »

Cette nouvelle fait suite à deux annonces de croissance supplémentaires de Boomi. La société a annoncé qu'elle doublait ses effectifs actuels d'ingénieurs et de techniciens en ouvrant un bureau dédié à Bangalore, en Inde, et en augmentant ses investissements au Japon afin de répondre à la demande mondiale croissante pour ses solutions de pointe.

En tant que pionnier de la plateforme d'intégration cloud native en tant que service (iPaaS), Boomi célèbre la plus grande base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration ; une communauté grandissante de plus de 100 000 membres ; et l'un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) dans l'espace iPaaS. La société dispose d'un réseau mondial de partenaires, dont Accenture, Deloitte, SAP et Snowflake ; et travaille avec les plus grands fournisseurs de services cloud hyperscale, y compris Amazon Web Services, Google et Microsoft.

Figurant sur les listes Deloitte Technology Fast 500tm et Inc. 5000 comme l'une des entreprises technologiques américaines à la croissance la plus rapide et la plus innovante, Boomi a récemment été nommée sur la liste des « Meilleures entreprises à surveiller en 2023 » de Nucleus Research. L'entreprise a également remporté de nombreux prix en tant qu'employeur de choix, y compris sa liste comme l'un des Meilleurs lieux de travail du magazine Inc. Boomi a également remporté deux Stevie® Awards internationaux, pour l'Entreprise de l'année et l'Innovation produit ; le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS) ; le Merit Award for Technology dans la catégorie Services de cloud ; le Stratus Award en tant que Leader mondial du cloud computing 2022 ; et a reçu la prestigieuse note de 5 étoiles dans le Guide du programme de partenariat CRN pendant deux années consécutives.

À propos de Boomi

Boomi vise à rendre le monde meilleur en connectant tout le monde à tout et n'importe où. Pionnier de la plateforme d'intégration basée sur le cloud en tant que service (iPaaS), et désormais une société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) leader dans sa catégorie, Boomi peut se targuer de la plus grande base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration et un réseau mondial d'environ 800 partenaires, y compris Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP et Snowflake. Des organisations mondiales se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes pour des résultats meilleurs et plus rapides. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.boomi.com.

24 avril 2023 à 09:15

