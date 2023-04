Réduire et consommer mieux : RECYC-QUÉBEC octroie 6,4 M$ pour la mise en oeuvre de solutions alternatives à l'utilisation de plastique et de produits à usage unique





Montréal, le 24 avril 2023 /CNW/ - Partout dans le monde, des mesures volontaires ou réglementaires émergent pour réduire la consommation ou la production de produits à usage unique. Des organisations québécoises soucieuses d'adopter des pratiques d'affaires plus responsables et en adéquation avec cette tendance mondiale bénéficieront d'un appui financier totalisant 6,4 M$ de la part de RECYC-QUÉBEC.

Les 39 projets sélectionnés et soutenus financièrement par la société d'État contribueront ainsi à réduire l'utilisation de produits à usage unique et à promouvoir des pratiques d'acquisitions écoresponsables et d'écoconception. Ces projets se démarquent notamment par leur potentiel de pérennité ou de reproductibilité. Ils se réaliseront dans une douzaine de régions du Québec, dont neuf projets multirégionaux.

Grâce à ces initiatives novatrices, les consommateurs et consommatrices pourront adopter plus facilement des comportements de réduction. Par exemple, la population québécoise pourra profiter de l'offre de contenants à remplissage multiple pouvant être retournés et remplis, du remplacement de récipients alimentaires à usage unique ou encore, d'un projet pilote de stations de remplissage à la pompe de lave-glace dans des commerces de détail à grande surface. Pour le volet écoconception, les entreprises soutenues s'engagent quant à elles à hausser d'au moins 15 % le contenu recyclé de produits en remplacement de la matière vierge.

Parmi les initiatives retenues, certaines visent également davantage à sensibiliser et à accompagner les entreprises dans leurs réflexions et dans la mise en oeuvre d'actions pour participer activement aux efforts de réduction à la source.

Citations :

« Mieux concevoir, mieux consommer pour optimiser l'utilisation de nos ressources sont des priorités environnementales pour notre gouvernement. Les projets ont un impact très concret, ils facilitent l'adoption de comportements de réduction à la source par les consommateurs et viennent soutenir nos entreprises qui souhaitent participer à une économie circulaire en intégrant des matériaux recyclés dans la fabrication de leurs produits. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Au Québec, 45 000 tonnes de produits à usage unique* se retrouvent à l'élimination annuellement. En optimisant la conception, la fabrication ou l'usage de ces objets, nous réduisons collectivement la quantité de matières que nous utilisons, favorisant ainsi la préservation des ressources. Bravo à ces initiatives qui permettent aux citoyens et citoyennes d'accéder à des idées de rechange et d'avancer vers un Québec sans gaspillage. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Ces projets sont financés dans le cadre de l'appel de propositions visant la réduction des plastiques et des produits à usage unique et de leur impact par des stratégies d'écoconception et de l'appel de propositions visant la réduction de l'utilisation de produits à usage unique. Ils découlent respectivement des actions 6 et 7 du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Faits saillants :

Selon une étude de caractérisation produite par RECYC-QUÉBEC en 2019-2020, près de 45 000 tonnes de produits à usage unique* se retrouvent à l'élimination annuellement.

On estime que la production de 800 tonnes de produits à usage unique et l'utilisation de près de 7,7 millions d'unités de produits à usage unique seront évitées grâce aux plus récents projets soutenus par l'appel de propositions visant la réduction de l'utilisation de produits à usage unique.

Le potentiel de réduction projeté grâce aux plus récents projets soutenus d'écoconception et d'amélioration d'emballages correspond à plus de 3 700 tonnes de produits à usage unique évitées.



*Bouteilles d'eau à remplissage unique, contenants laminés en fibres, pailles à usage unique, dosettes de café, vaisselles et ustensiles en plastique

Consultez la liste des projets soutenus :

