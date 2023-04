CONVOCATION MÉDIAS - Notez la date à votre agenda : Conférence de presse Virtuoso le 17 mai





MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le plus important réseau d'agences et de promoteurs de voyages de luxe sera à Montréal pour la toute première fois, dans moins d'un mois. Tourisme Montréal invite les représentantes et représentants des médias à assister à la conférence de presse du Symposium Virtuoso 2023 qui se déroulera:

Le mercredi 17 mai 2023, de 9 h à 10 h 30;

À l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth , 900, boulevard René-Lévesque Ouest (salle Rue Crescent);

Pour vous inscrire, veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe de relations avec les médias ( [email protected] ).

Événement visionnaire du milieu touristique de luxe, le Symposium rassemblera cette année au-delà de 350 cadres en provenance de 30 pays, y compris des propriétaires et des gestionnaires d'agences de voyages membres de Virtuoso, ainsi que des partenaires de choix. Matthew D. Upchurch, le président-directeur général de Virtuoso, y participera en compagnie de déléguées du milieu touristique.

À propos de Virtuoso: Comptant en ses rangs plus de 21?000 conseillers et conseillères en voyages dans plus de 54 pays et au-delà de 2?300 partenaires de choix dans le monde entier, Virtuoso constitue le plus important réseau du milieu touristique de luxe. L'organisation génère annuellement de 28 à 32 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Pour en apprendre davantage sur Virtuoso, cliquez ici.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

24 avril 2023 à 07:30

