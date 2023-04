Rockwell Automation s'appuie sur les technologies IoT, de gamification et de jumeau numérique pour fournir un système de supervision robotique (RSS) à TotalEnergies





Un projet de robot rapproche les opérateurs pétroliers et gaziers de la coopération autonome

BRUXELLES, le 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, collabore avec TotalEnergies, compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies, pour mettre en oeuvre un système de gestion de flottes de robots, en vue de piloter des activités autonomes sur ses plateformes offshore. Ce projet de longue haleine franchira une étape importante avec le premier test effectué sur un actif offshore prévu pour la mi-2023.

Les opérations autonomes représentent un objectif de longue date pour le secteur pétrolier et gazier en raison des conditions de travail difficiles qui caractérisent les activités en haute mer. En outre, ces connaissances peuvent être étendues aux projets éoliens en mer. Les entreprises du secteur de l'énergie investissent dans les robots dans le but de mener des opérations sans personnel pendant de longues périodes, de réduire l'exposition des employés aux situations dangereuses, d'accroître la sécurité, et d'attirer de jeunes talents intéressés par les nouvelles technologies tout en réduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation (CAPEX/OPEX).

Depuis une dizaine d'années, TotalEnergies investit dans les robots et la téléopération avec notamment des robots de surveillance et d'inspection autonomes, ATEX (ATmosphères EXplosives).

« En raison de l'éloignement et des difficultés inhérentes à l'environnement maritime où opèrent les compagnies pétrolières et gazières, l'objectif stratégique est de minimiser l'exposition des employés sur ces plateformes », explique Matt Graves, directeur chez Kalypso, société de Rockwell Automation. « Au fil des ans, cet objectif a été atteint grâce à l'amélioration de la conception et à l'automatisation des équipements. Mais de nombreuses tâches doivent encore être accomplies manuellement, dont bon nombre impliquent des observations de la part des opérateurs. Depuis cinq ans, TotalEnergies étudie l'utilisation de robots terrestres pour effectuer certaines de ces tâches manuelles ; . la prochaine étape consistant à développer un système de contrôle capable de commander ces robots à distance. C'est dans cette optique que la compagnie multi-énergies s'est adressée à Kalypso. »

TotalEnergies a travaillé avec Kalypso et d'autres partenaires pour mettre en oeuvre un système de supervision robotique (RSS) qui permettra aux opérateurs situés dans une salle de contrôle à terre de superviser et de coordonner les robots à distance à l'aide de la technologie IoT. Ces derniers effectuent de manière autonome les différentes activités que les opérateurs de terrain exécutent sur les installations conventionnelles : inspection périodique, tâches d'exploitation et de maintenance, et autres interventions d'urgence.

Face à la double difficulté d'interfacer les robots avec les systèmes industriels existants et de représenter les données dans une interface conviviale, Kalypso a utilisé le moteur de jeu Unity, édité par Unity Technologies. Cette plateforme de développement en temps réel et cet écosystème robuste constituent le socle de nombreux jeux vidéo parmi les plus appréciés. Ces dernières années, l'industrie a adopté cette technologie pour créer des contenus numériques interactifs à partir de données 3D et les déployer sur différentes plateformes, telles que les appareils mobiles, les ordinateurs et les appareils de réalité augmentée et virtuelle (AR /VR). Cette solution associe la fonctionnalité d'un jumeau numérique à la mobilité et à la synchronisation d'une plateforme de jeu vidéo.

Le système de supervision ainsi obtenu concentre les informations fournies par plusieurs types de robots différents et consolide les interfaces homme-machine (IHM) dont les téléopérateurs ont besoin pour travailler de manière efficace et efficiente.

« Ces tests sont importants à ce stade du projet, car ils permettent de comprendre tous les aspects opérationnels de l'utilisation des robots à des fins d'inspection, ainsi que d'anticiper d'autres possibilités de maintenance et d'exploitation », a déclaré Grégoire Audouin, architecte de système robotique, Services R&D de TotalEnergies. « Le principal avantage pour les opérateurs réside dans la possibilité de contrôler ces robots à distance et d'avoir une vue immersive depuis une salle de contrôle centrale. Pour notre secteur, le potentiel d'innovation est énorme ».

Avec le soutien de Kalypso, TotalEnergies développe les installations du futur, en veillant à les rendre plus sûres, plus efficaces et plus durables.

