Jour de la Terre : Angel Yeast établit une feuille de route pour une fabrication écologique qui favorise le développement durable





SHANGHAI, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- En l'honneur du Jour de la Terre, Angel Yeast (SH600298), leader mondial de la fabrication de levure, accentue son engagement à bâtir une entreprise respectueuse de l'environnement et axée sur la conservation, qui contribue aux objectifs « double carbone » grâce à la mise en oeuvre complète d'une fabrication écologique.

Le Jour de la Terre, qui a lieu chaque année le 22 avril, est célébré partout dans le monde pour sensibiliser les gens à la protection de l'environnement. Le thème du Jour de la Terre 2023 est « Investir dans notre planète », pour mettre l'accent sur l'importance de consacrer du temps, des ressources et de l'énergie à la lutte contre le changement climatique et les autres défis environnementaux.

Promouvoir une feuille de route écologique, circulaire et à faibles émissions de carbone pour bâtir un avenir durable et prospère

Angel Yeast met activement en oeuvre des mesures de réduction des émissions de carbone comme le développement des projets de production d'énergie photovoltaïque (PV), l'optimisation de l'utilisation et du recyclage des énergies propres, le développement de techniques de production propres pour les produits à base de levure et l'adoption des techniques de production à faibles émissions de carbone à grande échelle, dans le but de parvenir à la neutralité carbone à l'avenir. En 2022, Angel Yeast a réalisé un total de 25 projets d'amélioration technique de l'équipement en termes de conservation d'énergie et de réduction des émissions de carbone, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone de 16 000 tonnes et de recycler 18,01 millions de mètres cubes de biogaz pour remplacer le charbon dans la production de 128 700 tonnes de vapeur, réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 39 000 tonnes.

L'utilisation d'énergies propres par l'entreprise a permis de réduire indirectement les émissions de carbone de 98 000 tonnes, notamment grâce à l'achat de 136 000 MWh d'énergie verte (photovoltaïque et éolienne) et à l'achat de 61 600 tonnes de vapeur verte issue de la biomasse.

Angel Yeast mène également une initiative de production d'énergie photovoltaïque de 30 MW sur toiture, le projet Chifeng. Il est désormais entré en phase de mise en oeuvre, tandis que l'étude du projet Hongyu a commencé.

La filiale Angel Chongzuo a été reconnue « usine verte » par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine en 2022, pour ses capacités de fabrication écologique et sa poursuite du développement durable. En 2023, Angel Chongzuo intensifiera ses investissements dans l'économie d'énergie et éliminera progressivement les équipements inefficaces et énergivores afin de continuer à réduire la consommation d'énergie et à améliorer l'efficacité énergétique.

« Angel Yeast s'engage à faire progresser la production verte et à suivre une feuille de route de développement écologique, circulaire et à faibles émissions de carbone. Grâce à l'innovation et aux pratiques écologiques, nous avons le pouvoir de mener des changements significatifs et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la crise climatique dont souffre notre planète », a déclaré Xiao Minghua, le directeur général d'Angel Yeast.

