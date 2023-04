SUMEC HARDWARE & TOOLS CO. LTD a obtenu le certificat de neutralité carbone du TÜV Rheinland





SUMEC HARDWARE & TOOLS CO. LTD, l'un des meilleurs fabricants d'outils de jardinage, a annoncé que TÜV Rheinland lui a octroyé le premier certificat de neutralité carbone relatif à l'industrie du jardinage et de l'outillage. Cette reconnaissance renforce l'engagement de SUMEC en faveur de la durabilité environnementale, qui est une valeur essentielle de l'entreprise depuis sa création.

TÜV Rheinland, un leader mondial dans le domaine des tests indépendants, de l'inspection et des services de certification, a décerné le certificat de neutralité carbone à SUMEC pour ses efforts visant à réduire son empreinte carbone par le biais d'une série de mesures. Ces mesures incluent la mise en oeuvre de pratiques d'efficience énergétique, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'adoption de matériaux durables dans ses produits.

« Nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance de TÜV Rheinland », a déclaré M. Liu Kai, Président de SUMEC HARDWARE & TOOLS CO. LTD. « Notre engagement envers la durabilité de l'environnement est une priorité majeure pour nous, et nous croyons que la préservation de la planète relève de notre responsabilité. Nous sommes déterminés à réduire notre empreinte carbone et nous continuerons de travailler pour aboutir à un avenir plus vert pour nos clients et la planète. »

Les efforts de neutralité carbone de SUMEC comprennent la mise en oeuvre de systèmes d'énergie solaire dans ses usines ; cette initiative a considérablement réduit ses émissions de carbone. L'entreprise utilise également des matériaux durables dans la conception des produits de sa propre marque « Yard Force ». Parmi ces matériaux, on distingue notamment les plastiques recyclés et les fibres naturelles. Dans cette perspective, SUMEC a investi dans des équipements et des pratiques d'efficience énergétique, y compris l'éclairage LED et les systèmes intelligents de gestion de l'énergie.

En plus de ses efforts en matière de neutralité carbone, SUMEC est résolue à réduire son impact global sur l'environnement. L'entreprise a mis en oeuvre un programme de réduction des déchets, comprenant des initiatives de recyclage et la réduction des matériaux d'emballage. SUMEC a également conçu des produits ayant une durée de vie plus longue, ce qui réduit le besoin de remplacement et, au bout du compte, la quantité de déchets.

« Nous croyons que la durabilité est non seulement importante pour l'environnement, mais aussi pour le succès à long terme de notre entreprise, a déclaré M. Liu Kai. « En réduisant notre impact environnemental, nous réduisons également les coûts et améliorons la qualité des produits de notre marque « Yard Force ». Nous sommes déterminés à devenir un acteur majeur de l'industrie en matière de durabilité. »

L'obtention par SUMEC du certificat de neutralité carbone est une avancée décisive pour l'entreprise et le secteur dans son ensemble. Il démontre que les pratiques durables peuvent être intégrées dans les processus de fabrication et de production, et que les entreprises peuvent avoir un impact positif sur l'environnement tout en répondant à la demande de leurs clients.

En tant qu'entreprise, SUMEC se consacre à la durabilité environnementale et espère inspirer d'autres entreprises à faire de même. Le certificat de neutralité carbone de TÜV Rheinland est la preuve que l'entreprise mène une politique écologique, et cette SUMEC souhaite continuer à avoir un impact positif sur l'environnement.

