Tata Communications annonce sa stratégie de durabilité des 3C et s'engage à atteindre l'objectif « Net Zero » d'ici à 2035





MUMBAI, Inde, 22 avril 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur d'écosystème numérique mondial, annonce aujourd'hui son engagement à avoir zéro émission nette de carbone (« Net Zero) d'ici 2035 dans l'ensemble de ses opérations mondiales. En cette Journée de la Terre 2023, Tata Communications vise à « investir dans notre planète » dans sa volonté d'accélérer et de renforcer la promesse de durabilité pour la Terre.

Dans ce cadre, l'entreprise met en avant les 3C pour la protection de l'environnement et l'autonomisation des entreprises par le biais de :

Action pour le climat (Climate Action) ? En améliorant l'efficacité énergétique et en déployant des mesures en faveur des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Grâce à ces mesures, l'entreprise devrait devenir neutre en carbone* d'ici à l'exercice 2030 et être Net Zero** d'ici à 2035.

(Climate Action) ? En améliorant l'efficacité énergétique et en déployant des mesures en faveur des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Grâce à ces mesures, l'entreprise devrait devenir neutre en carbone* d'ici à l'exercice 2030 et être Net Zero** d'ici à 2035. Économies de GES (émissions de gaz à effet de serre) pour les clients (Customer GHG (Green House Gas emission) Savings) ? En développant et en fournissant des solutions vertes ou à faible teneur en carbone via des solutions IdO, des services de médias et de divertissement, le cloud, des plateformes de collaboration commerciale aidant les chaînes d'approvisionnement des clients à être respectueuses de l'environnement et à accroître leur compétitivité. Pour cela, le potentiel de réduction des émissions de GES des clients de l'entreprise est de l'ordre de 20X d'ici l'exercice 2027 (X représente les émissions de portée 1 et 2 de Tata Communications*).

(Customer GHG (Green House Gas emission) Savings) ? En développant et en fournissant des solutions vertes ou à faible en carbone via des solutions IdO, des services de médias et de divertissement, le cloud, des plateformes de collaboration commerciale aidant les chaînes d'approvisionnement des clients à être respectueuses de l'environnement et à accroître leur compétitivité. Pour cela, le potentiel de réduction des émissions de GES des clients de l'entreprise est de l'ordre de 20X d'ici l'exercice 2027 (X représente les émissions de portée 1 et 2 de Tata Communications*). Économies circulaires en Inde (Circular Economies in India ) ? En déployant ses propres solutions IdO, y compris des compteurs intelligents pour suivre en temps réel l'utilisation de l'eau et les fuites dans les installations clés, ainsi qu'en mettant en oeuvre la collecte des eaux de pluie et en augmentant le recyclage de l'eau et des déchets dans les principaux campus de l'entreprise en Inde. L'entreprise vise ainsi à réduire de 20 % sa consommation d'eau douce d'ici à l'exercice 2030 (par rapport à l'exercice 2020). En outre, l'entreprise s'est engagée à ne pas mettre de déchets en décharge d'ici 2027 en Inde, les déchets étant soit réutilisés, soit recyclés, soit compostés.

« La durabilité est au coeur de notre stratégie commerciale et nous nous engageons à créer un avenir plus durable pour notre écosystème », a déclaré A.S. Lakshminarayanan, directeur général et PDG de Tata Communications. « Notre objectif Net Zero reflète notre responsabilité d'innover, d'intégrer et d'autonomiser avec des solutions inclusives et durables. Nous pensons que

la technologie est un élément clé de la croissance mondiale, tout en catalysant l'évolution de la société et l'action en faveur du climat. »

En menant avec confiance et en tirant parti de ses capacités numériques, Tata Communications a pour mission de contribuer à la création de solutions durables, d'un impact évolutif et d'écosystèmes sûrs. Sa stratégie de développement durable s'inspire des objectifs de développement durable des Nations unies et de la stratégie de durabilité du groupe Tata , dans le but de créer une valeur partagée pour tous.

La feuille de route environnementale de Tata Communications et de plus amples informations sur les réalisations de l'entreprise en matière de gouvernance durable de l'environnement (ESG) sont disponibles ici .

* La neutralité carbone concerne les émissions de portée 1 et 2. Les émissions de portée 1 se réfèrent aux émissions directes provenant de sources possédées ou contrôlées. L'exemple inclut les émissions des groupes électrogènes diesel. Les émissions de portée 2 sont les émissions indirectes provenant de la production d'électricité achetée, c'est-à-dire de l'électricité du réseau.

** Net Zero concerne les émissions de portée 1, 2 et 3. Les portées 1 et 2 sont décrites ci-dessus. La portée 3 comprend toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur d'une entreprise. Il s'agit par exemple des émissions de GES produites par la chaîne d'approvisionnement, les voyages d'affaires, etc.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM ; BSE: 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. Trois cents (300) des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

