Déclaration du premier ministre à l'occasion de Ridván

OTTAWA, ON, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Ridván :

« Aujourd'hui, au coucher du soleil, les communautés bahá'íes du Canada et du monde entier se réuniront pour célébrer Ridván, un festival de douze jours et la période la plus sacrée du calendrier bahá'í.

« Cette année, 160 ans se sont écoulés depuis que le fondateur de la foi, Bahá'u'lláh, a déclaré qu'il avait reçu une révélation divine dans le jardin de Ridván, à Bagdad, et qu'il était une manifestation de Dieu. Ridván, qui signifie paradis en arabe, commémore les débuts de la foi bahá'íe, fondée sur les principes de la coopération, de la réciprocité, du service et de l'unité dans la diversité. Pour souligner cette occasion, les bahá'ís se réunissent pour festoyer et honorer la fraternité, organisent des conventions et tiennent des élections pour des assemblées spirituelles locales, nationales et internationales.

« Les bahá'ís ont une longue histoire au Canada. Aujourd'hui, dans plus d'un millier de communautés réparties dans l'ensemble des provinces et des territoires, ils continuent de vivre et de pratiquer leur foi tout en défendant nos valeurs communes de respect, de tolérance et d'inclusion.

« Le gouvernement du Canada est profondément préoccupé par les injustices que subissent les bahá'ís en Iran, où est menée une campagne de répression et de persécution de plus en plus intense pour priver des gens de leurs libertés d'expression, de religion et d'association ainsi que de leur droit à l'éducation. Nous continuons de défendre ces gens et d'appeler le régime iranien à mettre fin à la discrimination à l'encontre des minorités en Iran, y compris la communauté bahá'íe, l'une des plus importantes minorités religieuses non musulmanes en Iran. Nous avons également contribué à la réinstallation de réfugiés bahá'ís au Canada et nous continuerons de mettre en lumière le sort de la communauté bahá'íe en Iran.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons douze jours de bonheur à tous ceux qui célèbrent Ridván au Canada et dans le monde entier. »

21 avril 2023

