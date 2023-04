LA CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU QUÉBEC DÉNONCE ...





QUÉBEC, le 21 avril 2023 /CNW/ - La corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) tient à exprimer sa surprise et sa déception quant à la décision gouvernementale de hausser, de manière prématurée, la norme VZE (véhicule zéro émission).

Concrètement, le gouvernement accélère, sans prendre en considération les conditions du marché, les défis d'approvisionnement de l'industrie et de certains manufacturiers, l'atteinte des objectifs fixés dans le Plan pour une économie verte 2025-2035.

En haussant la norme VZE plutôt que prévu, ce qui exposera les manufacturiers à d'importantes pénalités en cas de manquement, le gouvernement met en péril le réseau de distribution de la vente de véhicules automobiles au Québec. En effet, il est raisonnable de croire que certains constructeurs automobiles pourraient choisir de distribuer moins de véhicules afin de maintenir le quota de VZE imposé par l'état.

« Au bout du compte, c'est encore le consommateur qui écope. Devant la précipitation du gouvernement, les constructeurs automobiles pourraient décider de tout simplement diminuer le volume de véhicules distribués pour notre marché, et ce, de manière à éviter les pénalités. On déshabille Paul pour habiller Jean. Ultimement, le gouvernement se retrouverait à maintenir de vieux véhicules polluants sur nos routes, puisqu'on vient ébranler la chaîne de distribution » a déclaré le Président directeur général de la CCAQ, M. Ian P. Sam Yue Chi.

De plus, alors que le gouvernement fédéral a annoncé qu'il implantera prochainement une norme VZE nationale, le gouvernement du Québec ne démontre aucune volonté d'arrimer la norme québécoise à la norme canadienne et refuse de prendre en considération les pratiques des autres juridictions comme la Californie.

« Nous souscrivons à la volonté gouvernementale d'électrifier nos transports et nous oeuvrons quotidiennement à l'atteinte des objectifs fixés. L'industrie automobile ne devrait pas être perçue comme un adversaire dans ce virage, mais plutôt un partenaire de premier plan. Nous souhaitons tout simplement que les changements se fassent dans l'ordre, de manière planifiée, structurée et prévisible. Cela serait à l'avantage tant du consommateur que de toutes les parties prenantes de cet important chantier générationnel » a rajouté M. Ian P. Sam Yue Chie.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

