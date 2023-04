22 avril 2023: Jour de la Terre À travers le pays, les Canadiens passent à l'action pour la planète





Pour suivre les activités du 22 avril : jourdelaterre.ca/mondemeilleur

MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le Jour de la Terre Canada convie les Canadiennes et Canadiens à s'activer pour la planète ! Cette journée de célébrations, sous le thème « Repeignons un monde meilleur », est une invitation à agir pour la planète et soutenir les organisations environnementales qui oeuvrent à l'année pour la planète.

« Le 22 avrili, le Jour de la Terre est célébré partout au Canada, d'un océan à l'autre. Des citoyens et des villes sont en action à travers le pays et développent des initiatives originales afin de répondre aux enjeux environnementaux. Que ce soit en prenant part à une activité dans votre communauté ou en faisant un don à un organisme, tout le monde peut donner du sien pour démontrer son engagement pour un monde meilleur. » soutient Valérie Mallamo, directrice générale du Jour de la Terre Canada.

Les municipalités canadiennes se mobilisent

Les gouvernements de proximité sont des clés dans la lutte contre les changements climatiques. Pour cette campagne nationale, plus de 140 municipalités se joignent au mouvement lancé par le Jour de la Terre Canada. Cette année, chacune des municipalités organise une activité à l'occasion du 22 avril en plus de s'engager à entreprendre des actions environnementales tout au long de l'année.

Par ailleurs, le Relais municipal de plantation d'arbres se poursuit pour une 4e édition cette année. Partout au pays, les villes participantes s'engagent à planter au moins 50 arbres en l'honneur du Jour de la Terre. Cette année, c'est la Ville de Summerland en Colombie-Britannique qui lance les célébrations avec une plantation protocolaire au Parc Memorial.

« Des initiatives sont déployées dans des villes à travers le pays ! Les communautés locales sont les moteurs de la transition écologique et nous sommes ravis de constater l'engagement d'un nombre important de villes en ce Jour de la Terre ! » mentionne Thomas Mulcair, président du conseil d'administration de Jour de la Terre Canada.

Toute une palette d'activités pour repeindre un monde meilleur

Le Jour de la Terre, c'est l'occasion de célébrer la planète par l'action collective et individuelle. Les Canadiennes et les Canadiens sont invités à rejoindre la campagne au jourdelaterre.ca/mondemeilleur . Chacun peut y trouver l'action qui lui convient, que ce soit en rejoignant une activité dans son voisinage ou en faisant un don à un organisme qui s'active pour la planète. Créée en collaboration avec l'agence créative Sid Lee , la campagne met de l'avant 7 domaines d'action environnementale pour inciter un maximum de personnes à passer à l'action et à soutenir des organismes qui oeuvrent pour la planète. Avec une centaine d'organismes environnementaux répertoriés sur la page web, les participantes et participants auront l'embarras du choix. Le mot-clic #UnMondeMeilleur permettra de donner de la visibilité à celles et ceux qui s'activent pour la planète à l'occasion du 22 avril.

Des activités près de chez vous, où que vous soyez



La créativité est au rendez-vous ce 22 avril. Plusieurs activités sont au programme en présentiel et en virtuel, organisées par des regroupements de citoyens, organisations et municipalités. Voici un extrait des activités présentées par le Jour de la Terre Canada à faire à Montréal le 22 avril:

12h à 13h (HAE), Montréal : Atelier de création de pancartes en amont de la marche

13h30 (HAE), Montréal: Grande manifestation du jour de la Terre

D'autres marches sont prévues à travers le Québec:

13h00 (HAE), Québec

9h30 (HAE), Joliette

14h00 (HAE), Sherbrooke

12h00 (HAE), Trois-Rivières

13h00 (HAE), Chicoutimi

13h30 (HAE), Rouyn-Noranda

13h00 (HAE), Rimouski

13h00 (HAE), Baie-Comeau

Que ce soit pour participer à une activité ou faire un don à une organisation qui oeuvre à l'année pour la planète, chacun peut trouver l'action qui lui convient sur jourdelaterre.ca/mondemeilleur.

Photos des célébrations du Jour de la Terre : bit.ly/43Ll3va

À propos de Jour de la Terre Canada

Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance qui accompagne les personnes, les municipalités et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. En plus d'organiser une campagne de sensibilisation à grande échelle le 22 avril, le Jour de la Terre Canada déploie des programmes environnementaux et des projets à impact positif avéré dans divers domaines comme la gestion des matières résiduelles, la lutte au gaspillage alimentaire ou encore la mobilité durable.

SOURCE Jour de la Terre Canada

21 avril 2023 à 11:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :