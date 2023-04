Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'Aïd el-Fitr





OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'Aïd el-Fitr :

« À l'apparition du nouveau croissant de lune, les musulmans au Canada et dans le monde entier célébreront l'Aïd el-Fitr pour souligner la fin du mois béni du ramadan.

« L'Aïd el-Fitr, que l'on appelle également la fête de la rupture du jeûne, est l'une des fêtes les plus importantes de la religion islamique. Familles et amis ont alors l'occasion de passer du temps de qualité ensemble, de pratiquer leur religion en communauté et de faire des dons à des organismes de bienfaisance. C'est aussi le moment de faire preuve de générosité, de gratitude et de compassion, des valeurs au coeur même de l'islam.

« Aujourd'hui, nous tenons à souligner les précieuses contributions que les communautés musulmanes au Canada ont apportées et continuent d'apporter à notre pays. La diversité culturelle du Canada est l'une de nos plus grandes forces et sources de fierté.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons joie et bonheur à tous ceux qui célèbrent l'Aïd el-Fitr.

« Aïd Moubarak! »

