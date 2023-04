Bombardier annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2023 et tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires le 27 avril 2023





MONTRÉAL, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) publiera ses résultats financiers du premier trimestre de 2023 le 27 avril 2023. Le même jour, Bombardier tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (« Assemblée ») en format virtuel.



Le 27 avril 2023 à 8 h 00 (HE), Bombardier tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs et des analystes financiers pour passer en revue les résultats financiers de l'entreprise pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique, en mode écoute uniquement, sera disponible en ligne, de même que les tableaux financiers pertinents.

Les parties prenantes souhaitant écouter la présentation et la période de questions et réponses au téléphone pourront aussi le faire en composant l'un des numéros suivants. Les lignes téléphoniques seront ouvertes 15 minutes à l'avance.

En français (avec traduction) :

Numéro d'appel sans frais (Amérique du Nord) : (+1) 888-886-7786

Numéro d'appel local : (+1) 514-316-5035

En anglais :

Numéro d'appel sans frais (Amérique du Nord) : (+1) 888-396-8049

Numéro d'appel local : (+1) 514-316-5035

Assemblée générale annuelle des actionnaires

Le 27 avril 2023, à 10 h 30 (HE), Bombardier invite tous les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée en ligne à le faire en se joignant à la webdiffusion en direct. Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés seront autorisés à voter et à poser des questions en direct au cours de l'Assemblée. Les actionnaires non inscrits, les invités et les représentants des médias pourront suivre en ligne l'Assemblée grâce à la webdiffusion en direct accessible par le même lien.

Les instructions pour voter et participer à l'Assemblée en ligne, y compris la procédure de soumission des questions à la direction et au président du conseil d'administration de Bombardier, seront disponibles sur le site Web de la Société, ici, et sur la plateforme de l'Assemblée en ligne. Bombardier invite les actionnaires à voter et à soumettre leur procuration avant l'Assemblée.

L'Assemblée et la conférence téléphonique seront disponibles en reprise sur le site Web de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5?000?avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

