Inauguration d'un hôtel d'insectes à Montréal-Nord





MONTRÉAL-NORD, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - C'est au coeur du parc Lacordaire à Montréal-Nord que les jeunes de la classe de 6e année de Madame Sarah-Émilie Addy à l'école Adélard-Desrosiers se sont donné rendez-vous avec le maire suppléant de l'Arrondissement, Abdelhaq Sari pour l'inauguration d'un hôtel à insectes dans leur quartier un projet qui leur tenait vraiment à coeur.

Cet hôtel accueille ces travailleurs infatigables et essentiels que sont les insectes en leur fournissant un abri et un site de ponte. Le projet est une brillante idée de ces jeunes écologistes qui se sont donné pour mission de protéger les abeilles et la biodiversité de leur quartier. L'an dernier les jeunes ont écrit des lettres à la mairesse Christine Black pour lui demander de les aider dans leur mission. La mairesse est alors allée leur rendre visite et c'est ainsi que ce magnifique projet a pris naissance.

"Je pense que construire des hôtels à insectes aiderait beaucoup les abeilles. Elles pourront se reposer et être en sécurité. Par exemple, on pourrait en mettre dans les parcs ou dans des endroits publics. C'est pour cette raison que je pense que vous devriez mettre des hôtels à insectes."

- Extrait de la lettre de Noelia, élève de 6e année de l'école Adélard-Desrosiers.

"J'aimerais féliciter ces jeunes pour leur implication dans la communauté et pour leur engagement envers la protection de la biodiversité. Nous sommes très fiers d'eux et c'est avec grand plaisir que les élus et le personnel de l'Arrondissement ont travaillé pour concrétiser leur rêve", de déclarer le maire suppléant Abdelhaq Sari.

Depuis plusieurs années, Montréal-Nord multiplie les actions pour améliorer la résilience climatique de son territoire et contribuer aux efforts collectifs en matière de lutte contre les changements climatiques et protéger la biodiversité.

20 avril 2023 à 15:50

