REPLY SpA : l'assemblée générale des actionnaires approuve les comptes 2022

L'assemblée générale des actionnaires de Reply SpA [MTA, STAR : REY] a approuvé aujourd'hui les états financiers de l'exercice 2022 et confirmé la distribution d'un dividende de 1,00 EUR brut par action.

Le dividende sera mis en paiement le 24 mai 2023, la date du détachement étant fixée au 22 mai 2023 (date de clôture des registres le 23 mai 2023).

États financiers 2022

Le Groupe Reply a clôturé l'exercice 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1 891,1 millions EUR, soit une hausse de 27,5% par rapport à 1 483,8 millions EUR pour l'exercice 2021.

L'EBITDA consolidé s'élève à 340,3 millions EUR, en hausse de 29,5% par rapport aux 262,8 millions EUR enregistrés pour l'exercice 2021.

L'EBIT, de janvier à décembre, s'élève à 285,5 millions EUR, en hausse de 36,4% contre 209,3 millions EUR pour l'exercice 2021.

Le résultat net du Groupe s'établit à 191,0 millions EUR, en hausse de 26,8% par rapport aux 150,7 millions EUR enregistrés pour l'exercice 2021.

L'assemblée générale a également approuvé les résolutions suivantes, conformément à la proposition du conseil d'administration :

Approbation du programme de rachat et/ou de cession d'actions

L'assemblée générale a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions, tout en retirant le programme actuel qui avait été approuvé par l'assemblée générale du 22 avril 2022 : ce nouveau programme a pour principal objectif de racheter des actions pour mettre en oeuvre les plans d'intéressement en actions, les opérations d'acquisition de participation, les opérations financières extraordinaires et/ou conclure des accords avec des partenaires stratégiques.

L'autorisation de rachat, qui a une validité de 18 mois à compter de la date de la résolution, porte sur un nombre maximum de 7 349 093 actions ordinaires (soit 19,64398% du capital social actuel) d'une valeur nominale de 0,13 EUR chacune, soit une valeur nominale maximale de 955 382,09 EUR, dans la limite d'un engagement financier maximum de 300 000 000 EUR. Le prix d'achat ne peut être inférieur à la valeur nominale (actuellement 0,13 EUR) ni supérieur au cours de bourse officiel constaté sur le marché MTA de la bourse italienne la veille de l'achat, majoré de 20%.

Approbation du rapport sur les rémunérations

L'assemblée générale a également approuvé les sections I et II du Rapport sur les rémunérations rédigé conformément à l'article 123-ter du décret législatif 58/1998.

Le directeur responsable de l'établissement des états financiers de la société, M. Giuseppe Veneziano, déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 154-bis de la loi de finances consolidée, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué correspondent aux enregistrements figurant dans les registres et livres comptables de la Société.

20 avril 2023 à 13:35

