Contrebande de tabac - Une peine d'emprisonnement et des amendes de plus de 1,2 million de dollars pour 7 contrevenants et une entreprise de Montréal

Une seconde perquisition a été effectuée le 7 octobre 2019 dans un véhicule et un local de type commercial de la ville de Québec, où 210 000 cigarettes de contrebande ont été saisies par les autorités, de même qu'une somme de 1 635 $. Le permis de M. Carrier a été suspendu pour une période de 4 mois, et une amende de 125 160 $ lui a été imposée.

Le 10 août 2021, lors d'une opération de surveillance dans le secteur de Rivière-Baudette, en Montérégie, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec (Service des enquêtes sur la contrebande) ont constaté la présence de plusieurs véhicules ainsi que des individus. Ces derniers échangeaient des sacs noirs en vue du transport de tabac brut. Après avoir interpellé les personnes sur place, dont Roger Mattie, les policiers ont saisi plus de 2 007 kilogrammes de ce produit illégal dans un camion cube. Ce dernier a été reconnu coupable en lien avec les faits qui lui étaient reprochés.

Le 14 décembre 2021, les policiers du Service de police de Trois-Rivières ont interpellé le contrevenant, qui était alors en possession de 35 000 cigarettes de contrebande. Une somme de 2 920 $ en argent comptant a également été confisquée. Normand Therrien a également vendu plus de 120 000 cigarettes dans des paquets non identifiés conformément à la loi. Il a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui.

et 9363-2230 Québec inc.