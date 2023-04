Déclaration - Le ministre Champagne salue les progrès relevés dans le troisième rapport annuel de Corporations Canada sur la diversité





OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - À la suite de la publication du rapport de Corporations Canada sur la diversité pour l'année 2022, une exigence de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, je salue la publication du troisième rapport annuel de Corporations Canada sur la diversité au sein des conseils d'administration et des équipes de la haute direction des sociétés de régime fédéral ayant fait appel au public. L'exigence de divulgation à cet égard favorise les échanges entre la direction des sociétés et leurs actionnaires sur les avantages d'une meilleure représentation de la diversité des collectivités où elles se trouvent.

« On constate, à la lecture du rapport, que le Canada prend les mesures qui s'imposent pour améliorer la diversité au sein des conseils d'administration et des équipes de la haute direction des sociétés. Le rapport de 2022 fait état d'une augmentation, comparativement à l'année précédente, du nombre de sociétés comptant des femmes, des membres d'une minorité visible, des Autochtones et des personnes en situation de handicap au sein de leur conseil d'administration ou de leur équipe de la haute direction. Les sociétés sont également plus nombreuses à avoir fixé des cibles pour assurer la diversification de leur haute direction.

« Le rapport indique que les sociétés de régime fédéral ayant fait appel au public réalisent des progrès, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour accroître la diversité dans les postes de haute direction.

« En se dotant d'une main-d'oeuvre diversifiée et représentative de la population, les entreprises canadiennes se donnent les moyens de réaliser leur plein potentiel, ce qui est un atout pour l'économie nationale. Il s'agit non seulement de la bonne chose à faire, mais également d'une approche rentable. Notre gouvernement continuera de soutenir les sociétés, notamment par l'entremise du Défi 50-30, de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, d'une charte sur l'équité, la diversité et l'inclusion au sein des établissements postsecondaires, et du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le premier du genre au Canada.

« Je vais continuer de travailler avec les entreprises, les leaders d'opinion, les organismes axés sur la diversité et les divers ordres de gouvernement de tout le pays pour qu'ensemble, nous fassions de nouveaux progrès dans l'atteinte de nos objectifs communs. »

20 avril 2023

