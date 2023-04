Selon une étude, l'attractivité du centre-ville se confirme





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Tel est le constat global qui ressort d'une étude commandée par Montréal centre-ville et produite par la firme Léger, dévoilée ce matin dans le cadre des travaux de l'Alliance pour le centre-ville de Montréal.

L'étude est basée sur un sondage en face-à-face réalisé auprès de 1 021 visiteurs du centre-ville de Montréal ainsi qu'un sondage Web réalisé auprès de 1 404 Québécois pour connaître leur appréciation du coeur de la métropole à l'approche de la saison estivale.

Une satisfaction générale très élevée des visiteurs envers le centre-ville de Montréal

Ce sondage révèle un taux de satisfaction très élevé auprès des visiteurs sondés au centre-ville, particulièrement chez les touristes hors Québec qui sont satisfaits à 100% de leur passage dans coeur de la métropole Ce taux de satisfaction s'élève à 94% chez les étudiants, 93% chez les résidents, 92% chez les touristes locaux et à 91% chez les travailleurs.

L'étude révèle aussi que, peu importe la raison de leur présence au centre-ville, les visiteurs recommandent fortement d'y vivre, d'y voyager, d'y étudier ou encore d'y travailler.

Les principaux points forts pour les Québécois et visiteurs

Le centre-ville de Montréal est principalement apprécié par l'ensemble des répondants pour :

son ambiance et dynamisme; son offre culturelle; l'animation et les activités gratuites; la gastronomie; la proximité de l'ensemble des services.

Les principaux points faibles du centre-ville

Les résultats de l'étude révèlent que, si le centre-ville a réussi à conserver son attractivité malgré près de trois ans de pandémie, il est aussi confronté à d'importants enjeux qui freinent sa relance. À cet effet, les trois principaux irritants identifiés par les usagers sont :

les enjeux de cohabitation dû à la présence grandissante de l'itinérance; la propreté; les coûts élevés.

« Le pouvoir d'attraction du centre-ville passe d'abord et avant par l'ambiance et l'expérience singulière qu'on y vit tout au long de l'année. Plus particulièrement son offre culturelle, gastronomique, sa densité et l'animation du domaine public offrent une expérience unique aux usagers de tout genre. Il est donc primordial de renforcer ces actifs stratégiques qui confèrent à notre centre-ville un pouvoir d'attraction qui rayonne bien au-delà des frontières du Québec », a déclaré M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

L'opinion des résidents du centre-ville diffère de la moyenne des répondants

Alors que le centre-ville de Montréal connaît la plus forte croissance démographique des centres-villes canadiens, cette étude révèle une divergence d'opinion entre les résidents et la moyenne des répondants.

Les résidents trouvent que le centre-ville est propre à 53% comparativement à 38% pour les répondants québécois et 63% pour les visiteurs.

Au niveau de la sécurité, 66% des résidents se sentent en sécurité dans leur quartier comparativement à 82% pour les visiteurs et 45% pour les Québécois sondés.

65% des résidents pensent que les espaces publics, les parcs et les espaces verts sont bien entretenus en comparaison avec l'opinion des Québécois à 46% et celle des visiteurs du centre-ville à 76%.

72% des résidents considèrent que l'offre commerciale est de qualité et variée comparativement à 94% chez les visiteurs hors Québec et 81% chez les Québécois hors Montréal.

La grande majorité des répondants sont satisfaits de l'accessibilité au centre-ville en transport en commun

Le sondage indique que 85% des répondants considèrent que le centre-ville est facilement accessible en transport en commun et 83% qualifient d'agréable et sécuritaire les déplacements à pied. Au niveau des déplacements en transport actif, 65% des répondants indiquent qu'il est facile de se déplacer à vélo sur le territoire. Enfin, seulement 36% des répondants trouvent qu'il est facile de se déplacer en voiture dans le coeur de la métropole.

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

À propos de l'Alliance pour le centre-ville

L'Alliance pour le centre-ville de Montréal est une initiative de la SDC Montréal centre-ville réalisée grâce à l'appui financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec pour soutenir des initiatives visant à concerter et dynamiser le territoire. Issue d'un travail de concert entre une quarantaine d'acteurs décisionnels activement engagés auprès du centre-ville, cette alliance s'inscrit dans la volonté de pérenniser la mobilisation sans précédent s'étant organisée pendant la pandémie pour maintenir les atouts stratégiques du centre-ville à long terme.

