CATL lance une batterie condensée d'une densité énergétique pouvant atteindre 500 WH/kg, permettant l'électrification d'aéronefs de passagers





SHANGHAI, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le 19 avril, CATL a lancé sa nouvelle batterie condensée, une technologie de batterie de pointe au Salon de l'auto de Shanghai. Avec une densité énergétique s'élevant jusqu'à 500 Wh/kg, elle peut atteindre une densité énergétique et un niveau de sécurité élevés simultanément et de manière créative, ouvrant la voie à de toutes nouvelles possibilités en matière d'alimentation électrique des avions de passagers. CATL est en mesure d'offrir une production de masse de la batterie en peu de temps.

Pour faire face aux changements associés aux matériaux de très haute densité énergétique résultant des réactions électrochimiques, la batterie condensée de CATL tire parti d'électrolytes biomimétiques condensés très conducteurs pour créer une structure de réseau à capacité d'adaptation automatique à l'échelle du micron qui peut ajuster les forces interactives dans les chaînes, améliorant ainsi la conductibilité des cellules et l'efficacité du transport de l'ion de lithium tout en augmentant la stabilité de la microstructure.

De plus, la batterie condensée intègre une gamme de technologies novatrices, y compris des matériaux cathodiques à très haute densité énergétique, des matières d'anode novatrices, des séparateurs et des procédés de fabrication, offrant un excellent rendement en matière de charge et de décharge ainsi qu'un bon rendement en matière de sécurité.

Le lancement de cette technologie de pointe élimine les obstacles qui ont longtemps limité le développement du secteur des batteries et ouvrira la voie à de nouvelles possibilités d'électrification centrées sur un niveau élevé de sécurité et un poids léger. À l'heure actuelle, CATL collabore avec des partenaires à l'élaboration d'avions de passagers électriques et à la mise en pratique de normes et d'essais en matière d'aviation conformément aux exigences en matière de sécurité et de qualité du secteur de l'aviation. De plus, nous lancerons la version automobile des batteries condensées, pour lesquelles la production de masse devrait commencer d'ici la fin de l'année.

« Répondre aux besoins des clients est le principal moteur de l'innovation technologique pour CATL », a déclaré Wu Kai, scientifique en chef de CATL. À l'heure actuelle, CATL possède la feuille de route technologique en matière de batteries la plus complète au monde et a développé la capacité de transformer la recherche fondamentale en application industrielle, puis en applications commerciales à grande échelle. Par exemple, en 2021, CATL a déployé la première génération de batteries à ion sodium d'une densité énergétique de 160 Wh/kg, lancée avec Chery Automobile au cours de l'exposition. En 2022, CATL a dévoilé la batterie Qilin affichant la plus grande efficacité d'intégration au monde et a commencé la production de masse en mars. Ces batteries ont été utilisées dans plusieurs véhicules électriques à batterie haut de gamme comme ZEEKR, AITO et Li Auto.

À mesure que l'électrification s'étendra de la terre au ciel, les aéronefs deviendront plus propres et plus intelligents. Le lancement de batteries condensées marque le début d'une ère d'électrification universelle du transport maritime, terrestre et aérien, ouvre de nouvelles possibilités de développement de l'industrie et favorise la réalisation anticipée des objectifs mondiaux en matière de neutralité carbone.

20 avril 2023 à 09:14

