Sunwing invite ses clients à briller et à gagner gros sous le soleil des Caraïbes grâce à Blue Diamond Resorts Cuba





MONTRÉAL, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est encore temps pour les Canadiens de profiter d'excellents tarifs et d'avantages excitants lorsqu'ils réservent une escapade de dernière minute ou qu'ils prennent de l'avance sur la planification de leurs vacances automnales avec Sunwing et Blue Diamond Resorts à Cuba. Dès maintenant et jusqu'au 30 avril 2023, les clients peuvent trouver leurs moments de bien-être dans des destinations populaires tout compris comme Varadero, Cayo Santa Maria, Cayo Largo et plus encore. Tout cela entouré par les magnifiques paysages de Cuba avec du soleil, du sable et des aventures à volonté.



De plus, les voyageurs qui achètent un forfait vacances Blue Diamond Resorts dans les hôtels participants avec Royalton Luxury Resorts, Mystique by Royalton, Grand Memories Resorts & Spa, Memories Resorts & Spa et Starfish Resorts à Cuba avant le 30 avril 2023 pour des départs prévus entre le 1er avril et le 31 octobre 2023, seront automatiquement inscrits pour courir la chance de gagner une escapade tout compris pour deux au Memories Flamenco Beach Resort à Cayo Coco ou au Sanctuary at Grand Memories Varadero pour adultes seulement. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un seul bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire de concours sur le site Sunwing.ca*.

Blue Diamond Resorts est la chaîne hôtelière qui connaît la croissance la plus rapide dans les Caraïbes, comme en témoigne son vaste choix d'hôtels répartis dans plusieurs destinations, dont Cuba, qui offrent des expériences de vacances pour adultes seulement et pour toute la famille à des prix variés. Des destinations tropicales les plus prisées à une gamme complète de commodités et de services, les hôtels Blue Diamond à Cuba ont tout pour plaire. Cayo Largo, la nouvelle destination de Sunwing à Cuba avec Blue Diamond Resorts, peut se targuer d'une formidable sélection de propriétés pour les clients intéressés à vivre des expériences de vacances dans des hôtels-boutiques, en plus de plages immaculées, d'un ciel ensoleillé toute l'année et d'un terrain de jeu parfait pour les aventures sous-marines, avec plus de 30 sites de plongée et plus de 200 épaves anciennes à explorer.

De plus, pour encourager les Canadiens à la recherche de bonheurs estivaux à réserver leurs escapades dans les hôtels Blue Diamond Resorts Cuba, Sunwing et la chaîne hôtelière offrent plusieurs avantages aux clients qui réservent au cours du mois d'avril. Les clients bénéficieront d'un accès exclusif à des tarifs réduits sur les forfaits et de surclassements de chambres gratuits jusqu'à épuisement des stocks*. Cela comprend les catégories de chambres Diamond Clubtm dans les hôtels participants à Cuba.

De plus, les clients de Sunwing peuvent assister au festival de musique électronique lorsqu'ils réservent un forfait vacances au Grand Memories Santa Maria, au Sanctuary au Grand Memories Santa Maria, au Memories Paraiso Beach Resort ou au Starfish Cayo Santa Maria en mai. Pour moins de 999 $, les vacanciers pourront profiter d'une escapade tout compris et d'un accès au festival EDM le plus branché de Cuba, qui se déroulera du 11 au 14 mai 2023 et du 18 au 21 mai 2023, au rythme des performances de plus de 20 DJ canadiens et internationaux, des fêtes sur la plage et au bord de la piscine et bien plus encore.

Pour plus d'informations ou pour réserver des vacances estivales qui feront votre bonheur avec Blue Diamond Resorts Cuba, visitez le www.sunwing.ca/fr/ ou communiquez avec un agent de voyages pour profiter de tarifs avantageux et d'avantages excitants pour des escapades de dernière minute ou dans un futur plus éloigné.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

