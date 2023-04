AVIS AUX MÉDIAS - Les chefs mi'kmaq, le Canada et la Nouvelle-Écosse feront une annonce concernant la transformation des services de santé des Premières Nations





MILLBROOK, NS, le 20 avril 2023 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, et les 13 chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, signeront un protocole d'entente sur les engagements communs visant à promouvoir la santé et le bien-être des Mi'kmaw.

Un point presse suivra.

Date : Le vendredi 21 avril 2023

Heure : 14 h 30 (HA)

Lieu :

Centre culturel et patrimonial de Millbrook

65, Treaty Trail

Millbrook (Nouvelle-Écosse) B6L 1W3

20 avril 2023 à 09:00

